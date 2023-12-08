馮國豪：民進黨怎保證不會搞獨立？美方疑慮

台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪。（中評社 資料照） 中評社台中12月8日電（記者 方敬為）美國智庫學者葛來儀等三位知名學者聯名投書《外交事務》雜誌，呼籲如果賴清德當選，應該考慮審視凍結民進黨“台獨黨綱”。台灣民眾黨智庫、台灣新故鄉智庫協會研究員馮國豪接受中評社訪問表示，葛來儀後續對外稱投書遭斷章取義，不願得罪藍綠。但該文章確實是強調“威嚇”與“再保證”兩主軸，雖然凍結“台獨黨綱”非重點，卻也凸顯民進黨的矛盾，因為綠營除了凍結“台獨黨綱”外，沒有其他對大陸再保證的能力，這也是美方所疑慮的部分。



馮國豪，政治大學中山人文社會科學研究所博士，主要學術專長包括文化創意產業與行銷、兩岸經濟等，先後任教於世新大學、台北教育大學等。



美國《外交事務》11月30日刊出“德國馬歇爾基金會亞洲計劃”主任葛來儀、康奈爾大學政治學教授白潔曦、哥倫比亞大學國際與公共事務學院教授柯慶生3名重量級美中關係學者的聯名文章，呼籲如果賴清德當選，應該考慮重新審視民進黨2014年提出的凍結“台獨黨綱”提案。國民黨對此認為，該論調凸顯美國對賴清德的不信任。



葛來儀12月2日則透過社群發文表示，非常遺憾觀點遭到台灣某些人士斷章取義，強調文章的重點在於“台灣需要透過有實質的威懾與保證建立有效的嚇阻”。

