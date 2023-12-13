趙森：中國式現代化圖景下的兩岸融合發展

第九屆中華文化論壇現場（中評社資料圖） 中評社北京12月13日電（記者 李子寧）日前，第九屆中華文化論壇在北京舉行，司法部預防犯罪研究所重新犯罪調查研究中心主任、副研究員趙森在本屆中華文化論壇上發表論文，他表示，中國式現代化攸關中華民族偉大復興，兩岸融合發展關係到祖國和平統一。而此二者的底色，又均與中華文化密不可分。中國式現代化、國家統一、文化傳承、民族復興相互聯結、多元一體、相輔相成，為實現國家統一與民族復興目標，就要以中國式現代化為動力，建設中華民族現代文明，推進兩岸融合發展。



趙森指出，在中國式現代化新征程中推進祖國統一大業，是全面推進中華民族偉大復興的題中之義。深化兩岸融合發展是習近平總書記提出的對台重大政策主張，兩岸關係和平發展、融合發展是祖國和平統一的必由之路。習近平總書記對中國式現代化的五方面特徵和九個方面的本質要求都進行了深刻闡述：中國式現代化是人口規模巨大的現代化，是全體人民共同富裕的現代化，是物質文明和精神文明相協調的現代化，是人與自然和諧共生的現代化，是走和平發展道路的現代化；中國式現代化堅持中國共產黨領導，堅持中國特色社會主義，實現高質量發展，發展全過程人民民主，豐富人民精神世界，實現全體人民共同富裕，促進人與自然和諧共生，推動構建人類命運共同體，創造人類文明新形態。以此觀之，凡此種種均與兩岸融合發展密切相關。例如，習近平總書記深刻指出，兩岸關係和平發展是一條維護兩岸和 平、促進共同發展、走向民族復興、造福兩岸同胞的正確道路。而和平發展本身，正是中國式現代化最重要的特徵之一，是中國式現代化的鮮明特徵和必然選擇。又如，中國式現代化 的相關論述表明，現代化的模式、路徑是多元的。長期以來“現代化”被一些人認為等同於“西方化”，而中國式現代化既有各國現代化的共同特徵，也有基於自己國情的中國特色，這種包容性、開放性是其成功的關鍵，也是其魅力所在，同樣也可以為台灣同胞在兩岸融合發展中提供更好、更寬廣、更自由的參與模式。再者，中國式現代化堅持發展為了人民，發展依靠人民，發展成果由人民共享，實現人民對美好生活的向往是中國式現代化的出發點和落腳點。中國式現代化的成就和中華民族偉大復興，一定是包括台灣同胞在內的全體中國人民共同努力的結果。隨著兩岸關係進入融合發展的新時代，中國式現代化將帶來種種機遇，增進兩岸同胞的親情和福祉。推進中國式現代化，台灣同胞不會缺席，也不能缺席。

