曹長齡：文化與經濟是兩岸和平統一的關鍵

第九屆中華文化論壇現場（中評社資料圖） 中評社北京12月12日電（記者 李子寧）日前，第九屆中華文化論壇在北京舉行，中華文教經濟合作促進會會長曹長齡在本屆中華文化論壇上發表論文，他表示，文化與經濟是和平統一的關鍵，尤其是文化。很多人可能認為體制是關鍵，可是從東德、西德的和平統一上不難發現，經濟發展的高度不平衡，體制差異也很大，但這些都沒能阻擋東、西德的和平統一，這其中不得不說是血脈與文脈所起到的關鍵作用。中國改革開放的幾十年，可以說在黨和政府的正確領導下，無論在文化、教育、軍事、科技與經濟上都較幾十年前的中國發生了翻天覆地的變化，經濟總量已排世界第二，這是全世界有目共睹的。兩岸在文化、經濟、科技上的交流與合作也取得了巨大的發展，按理說同根同脈，和平統一的願望應該早日實現，可事實並沒有想象的那麼順利。在美國及西方的干預下，讓和平統一的進程變得撲朔迷離、一波三折，這中間到底是什麼原因呢？主要是文脈的問題，是文化的傳承、繼承與創新問題，也可以說是文化造成的認知問題。



曹長齡表示，中華文化上下有著五千年歷史，從根本上說中華文化一直都是一種“和合”文化、“大同”文化、“天人合一”的文化，也可以說是站在整個宇宙觀、世界觀這個維度上的文化，是推動構建整個人類文明、人類命運共同體的文化，這種文化不是以強調中觀世界的愛恨情仇、恩恩怨怨、榮辱得失、弱肉強食等的簡單生存文化。但不得不說那些先賢聖哲們所闡述的這些道理與系統，又有多少人去深度思維與研究呢？目前只注重了文化現象，而沒有去研究這些文化現象背後的文化屬性，更談不上從文化的本質上去思考人類是不是一個共同的命運體，何況是同根同脈的兩岸呢？



曹長齡認為，文化現象，文化屬性、文化本質是一個由淺入深的三個階段，文化現象指的是無論過去發生的、現在發生的、或未來即將發生的，都只是各種不同的表現形式，包括各民族的民俗、民風、宗教信仰、社會制度等等。今天很多人把傳統文化的傳承簡單的理解為民俗、民風或是琴棋書畫、詩詞歌賦、或者是幾千年發生的歷史故事，這些都在文化現象的範疇，僅僅是語言文字和存在的不同形式而已。

