劉奕伶：中華傳統文化如何加強兩岸民族認同

第九屆中華文化論壇現場（中評社資料圖） 中評社北京12月9日電（記者 李子寧）日前，第九屆中華文化論壇在北京舉行，華僑大學兩岸關係研究中心研究員劉奕伶在本屆中華文化論壇上發表論文，她表示，中華傳統文化自古以來一直是中華民族的瑰寶，凝結了千年的歷史和智慧，為全世界中國人提供了深厚的文化底蘊。這一文化包含了歷久彌新的儒家思想、豐富多彩的文學與藝術、深邃的宗教體系以及各式各樣的傳統儀式與節慶，成為兩岸地區文化認同的重要元素。本著同文同種以及歷史、地理、商貿等因素，中國大陸與台灣的互動日益頻繁，而文化認同作為兩岸關係中的一個關鍵因素，對於增進兩岸情誼、促進兩岸民眾彼此認同具有不可忽視的作用。



一、中華傳統文化對兩岸同胞民族認同的影響



劉奕伶指出，認同（identity）由於涉及到“我是誰”的根本問題，故而在政治學、社會學、哲學、 心理學等領域一直是熱門的探討議題。中華傳統文化對於兩岸中國人的民族認同有著重要的影響力，這可以從“文化一致性” 和“文化軟實力”兩個方面來闡述。



（一）“文化一致性”是兩岸同胞之間的粘合劑



首先，由於兩岸同屬炎黃子孫，擁有相同的歷史、語言和文化基礎。諸如漢字系統、儒家思想、傳統的節慶習俗等都構成了兩岸地區的文化共通性。這些共同之處成為兩岸同胞互相認同的重要因素，它們不僅是文化傳承的一部分，也是兩岸同胞之間的粘合劑。其次，中華文化的傳承不僅在中國大陸有著深刻的地理與歷史聯繫，同時也在台灣扮演了重要角色。如同大陸一般，台灣也保留了許多傳統文化元素，如廟會、民間信仰和節慶文化習俗，這些傳統在台灣社會一直存在並得到傳承。這使台灣和中國大陸的文化得以有機地交織在一起，為兩岸同胞的文化認同提供了堅實的基礎。