黃國昌轟賴違建　賴辦：依新北市府核定繳稅

民進黨發言人林楚茵。（中評社 資料照） 中評社台北12月7日電（記者 黃筱筠）台灣民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌下午召開記者會，指控民進黨2024候選人賴清德老家涉及違建，不要一再說謊。民進黨以及賴清德競選總部都發新聞稿回應。賴清德競總發言人郭雅慧表示，藍白兩黨不斷以錯誤訊息試圖誤導社會大眾，這不是一般都市中的違建，也沒有竊佔“國土”，而是普遍存在於礦區的合法房舍。過去賴也已經多次針對萬里老家進行回應，強調該繳的稅都有繳，也一定尊重新北市政府依法核定的程序。



郭雅慧強調，賴清德已經一再重申，從過去到現在，家人該繳的稅都有繳，只要政府核定應繳納的稅金也都會繳納。就地價稅部分，新北市政府來函表明土地過去均核課田賦，但早就免徵，而是在今年10月中才通知改認定土地應繳納地價稅，當事人於收到相關通知後，已在期限內完成相關繳納與補繳；就房屋稅部分，也是近日稅捐單位才開始通知辦理申報，該屋自1958年至今歷經兩次門牌整編，過去家人在門牌分割前確實有繳稅，只要稅單來，都會繳納，盼相關人士不要刻意拿錯誤的資訊帶風向。不過既然新北市政府認定無稅籍，當事人已主動委請相關專業人士進行後續申辦程序，目前仍在函文調查期限內，沒有逃稅問題，只要政府依法核定，當事人都會依法繳納。



郭雅慧指出，從原始戶籍資料看出，1958年2月15日起，賴清德的祖父賴萬發，就住進當時的中福里5鄰柒戶（職業記載煤礦工）。這一排當年是合法存在的礦工工寮，後來門牌整編變成中福路85號，再分割為84及85號，歷經多次整編及分割，也因為年久失修，漏水嚴重，無法居住，賴清德母親進行整修，該區多數礦工眷屬及後代都有類似情形。賴清德在這裡出生，母親也在這個房子辭世。



郭雅慧說明，礦業是台灣經濟發展史重要的一部分，當時金山、萬里、貢寮、瑞芳、平溪、雙溪等地，許多家庭都以礦業賴以為生，是他們的經濟支柱，這些深入礦坑工作的礦工，忍受極為惡劣、暗無天日的工作環境，還要隨時擔心失去生命，很遺憾賴清德父親就是因為礦坑意外失去生命，賴清德母親接續在煤礦坑外擔任雜工撫養孩子長大。



郭雅慧指出，目前全台灣均已停止採礦，過去礦區建物在礦權被廢止後，政府未能即時將分區進行更正，造成民眾喪失合法房屋權益，為顧及因礦業權廢止所衍生的土地及民眾權益問題，期盼能為這些弱勢礦工後代解決。包括非都市土地變更編定及“國土”計劃來啟動相關盤點及輔導等措施。