2023全國台協會長座談會在北京舉行

中評社北京12月7日電／據新華社報導，2023全國台協會長座談會7日在北京舉行。全國台灣同胞投資企業聯誼會主要會務幹部、152家台資企業協會會長和有關部門負責人共約300人參加，圍繞“支持台商台企融入新發展格局、參與高質量發展”的主題深入研討與交流。



中共中央台辦、國務院台辦主任宋濤在座談會上表示，習近平總書記致2023兩岸企業家峰會10周年年會的賀信宣示了致力於促進兩岸經濟交流合作、深化兩岸各領域融合發展的政策主張，充分體現了對廣大台胞台企的關心關懷。我們全面貫徹落實習近平總書記關於對台工作的重要指示批示精神和新時代黨解決台灣問題的總體方略，始終尊重、關愛、造福台灣同胞，積極擴大兩岸交流往來，推出深化兩岸融合發展重大舉措，助力台商台企融入新發展格局、實現高質量發展。以中國式現代化全面推進中華民族偉大復興，是廣大台胞台商參與民族復興的重大歷史機遇，將為兩岸經濟合作和融合發展開辟更廣闊空間。希望廣大台胞台商順時順勢，共同推動兩岸關係重回和平發展正確軌道，為深化兩岸融合發展、壯大中華民族經濟貢獻力量。



全國台企聯會長李政宏表示，大陸新發展格局加快構建，高質量發展全面推進，經濟發展前景光明，機遇前所未有，廣大台胞台商要積極參與兩岸經濟產業合作，搶搭新的發展快車。廈門台協會長韓螢煥表示，《中共中央國務院關於支持福建探索海峽兩岸融合發展新路 建設兩岸融合發展示範區的意見》將閩台融合發展納入國家重大發展戰略，體現對台灣同胞的極大誠意。廣大台胞台商受惠於各項增進兩岸同胞福祉的政策措施，得到了長足發展，更應觀大勢、明大義，積極參與兩岸融合發展示範區建設。北京台協會長陳文錧表示，台協要發揮凝聚台胞台商的重要作用，用心用情服務台胞台企，幫助台胞台企積極參與高質量發展，主動融入新發展格局。東莞台協會長陳宏欽表示，國務院批覆《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》，幫助東莞台商搶抓兩岸融合發展機遇，增強扎根大陸發展信心，莞台經濟合作有望再創新的里程碑。成都台協會長高錦樂表示，西部大開發和共建“一帶一路”高質量發展等重大戰略的實施，為台商開拓內需市場、拓展外銷渠道提供了發展契機。台商要善於搶抓機遇，來廣闊的中西部地區投資興業。濟南台協會長陳世偉表示，深化兩岸經濟融合發展，有利於兩岸企業攜手應對外部風險，共同壯大中華民族經濟。中華文化博大精深，應持續推進兩岸文化交流，增進兩岸年輕人之間的相互理解與認同。



國家發展改革委、商務部等部門有關負責人和有關專家在會上介紹了大陸全面深化改革、擴大高水平對外開放的有關政策，以及支持台商台企發展的最新舉措，並就台胞台商關心的議題答疑解惑。