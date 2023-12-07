美麗島民調：賴蕭突破四成　綠藍差距拉大

美麗島電子報公布最新民調，賴蕭配以40.1%支持度領先，侯康配31.6%居次，柯盈配支持度維持在14.8%。(照:美麗島電子報) 中評社台北12月7日電／《美麗島電子報》今天公布2024大選民調第84波，最新結果民進黨“賴蕭配”以40.1%支持度突破四成“天花板”，中國國民黨“侯康配”以31.6%居次，台灣民眾黨“柯盈配”為14.8%。從趨勢來看，賴清德支持度在“藍白合”破局後，呈現緩步上揚格局，“侯康配”在衝一波之後陷入“盤整”，“柯盈配”則是“利空”頻傳，呈現下降趨勢，但這波調查也顯示有止跌的跡象，支持度出現支撐。



交叉分析發現，“柯盈配”支持度崩跌最明顯的就是年輕選票；40歲以下選民從幾乎佔據半壁江山的支持率，不僅腰斬，甚至淪落到殿底。20－29歲的年齡層剩下24.4%，只贏過“侯康配”1.7個百分點，還輸“賴蕭配”的35.7%；至於30－39歲這個區間，不但以22.9%敬陪末座，和“賴蕭”的差距更達到15.5個百分點。年輕選票“大逃殺”，成為“柯盈配”的致命傷。



從年輕選票“吸票機”，變成“票房毒藥”，柯文哲不諱言，台灣很清楚地已經出現3個政治板塊，但藍、綠是比較固化，白的這塊比較浮動，流動性比較高，所以可以很容易聚集，但也消退比較快。顯然，在“藍白合”議題上拿捏不夠精準，同時三足鼎立的態勢下，黏著度較低的柯粉易琵琶別抱，另外擇木而棲。



根據《中時新聞網》分析報導，依照《美麗島電子報》的滾動式民調來看，連續兩波下來藍綠各就各位，當中也包括淺藍或淺綠的年輕選民，因為基期較低，加上當中期待“藍白合”、屬於泛藍的比例較高，因此“侯康配”受補最多，但激情過後，留下的死忠的“鐵粉”會越加不易操作棄保。如果柯文哲確定沒當選機會，出現“台灣安哲秀”，有多少年輕票會跑，或者配合阿北指揮流動？柯文哲直白地給答案，會把票投給民進黨的賴清德！



在三足鼎立的選局下，“柯盈配”排第一志願的年輕人，第二志願是“賴蕭配”多？還是“侯康配”多？柯文哲的答案是“賴蕭配”！柯能夠固守越多的年輕票，對賴清德相對不利。因此，柯文哲繼續參選對藍營不是壞事，藍白不合也要和，畢竟未來的新“國會”，可預見三黨不過半的生態，國民黨和民眾黨還有很多合作的機會。



美麗島電子報民調自7月17日至明年1月12日，2023年期間以連續3日為1波、2024年期間以連續2日為1波追蹤調查。該次調查時間12月4至6日，為追蹤民調第84波。



民調採全市話進行，抽樣設計以中華電信住宅電話簿為基礎的電腦資料庫，經“等比 分層隨機抽樣”後為了避免未登錄電話門號的家戶無法被抽中，因此在抽取電話門號後由CATI系統主機派號前， 再經“隨機跳號”替換末2碼做為撥出的電話門號。這次調查成功完訪1201人，在信賴水準95%時抽樣誤差最大值為±2.8%。