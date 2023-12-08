外交部：敦促日方切實尊重周邊鄰國安全關切

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月8日電（記者 海涵）外交部發言人汪文斌12月7日在例行記者會上表示，我們敦促日方切實尊重周邊鄰國安全關切，深刻反省侵略歷史，停止靠渲染“中國威脅”為自身強軍擴武尋找借口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。



近期，日本防衛研究所發布《中國安全戰略報告2024》。報告稱，中國增強包括核力量在內的軍備，與俄羅斯深化戰略協作，未來中俄與美國的對立將加劇。報告認為，為阻止中國在台海地區以實力改變現狀，日本有必要加強防衛力。



汪文斌對此表示，中國堅持走和平發展道路，奉行防禦性國防政策，中國的發展是世界和平力量的增長。台灣是中國的一部分，台灣問題是中國內政，如何解決台灣問題，是中國人自己的事，不容任何外部干涉。日本有關智庫報告對中國內政、軍隊現代化建設以及中國同他國關係妄加評論，有關言論不負責任，也是站不住腳的。



汪文斌指出，由於歷史原因，日本的軍事安全動向一直備受亞洲鄰國和國際社會關注。近年來，日本大幅增加軍費支出，謀求發展進攻性武器，引發周邊國家和國際社會的強烈擔憂。我們敦促日方切實尊重周邊鄰國安全關切，深刻反省侵略歷史，停止靠渲染“中國威脅”為自身強軍擴武尋找借口，以實際行動取信於亞洲鄰國和國際社會。

