藍選將丁學忠：虎尾要台積電　不要殺人武器

國民黨雲林縣“立委”候選人丁學忠（右四）舉行“我要台積電，虎尾進步不斷電”記者會。（照片：丁學忠臉書） 中評社台北12月7日電／台灣向美國採購的魚叉飛彈將於2026年交付，軍方規劃全台興建6處魚叉飛彈陣地，外傳雲林虎尾是其中1處。中國國民黨雲林縣第一選區“立委”候選人、虎尾鎮長丁學忠7日與地方民代召開記者會，強調“虎尾要的是台積電，不是殺人武器”，未來若進入“國會”將爭取高科技產業進駐虎尾，善盡監督之責，不容許魚叉飛彈暗度陳倉，保護虎尾繼續發展。



媒體報導，丁學忠7日舉行“我要台積電，虎尾進步不斷電”記者會，強調科技、經濟是最強的“護國神山”，台灣必須持續發展科技經濟，用經濟外交結交更多好朋友，而不是“鎖國”挑釁，更不是軍事競賽，陷台灣於戰爭威脅，嚇跑“國內外”企業投資。



丁學忠說，提升工作薪資與家庭收入，才是保障富裕繁榮唯一王道，政府必須要替青世代、下個世代創造更多工作機會、更高薪工作環境、更優質創業舞台，他會全力爭取台積電等高科技產業進駐，實現虎尾榮耀4.0。



丁學忠指出，高鐵雲林站特定區公共設施資源充裕，規劃體育運動園區、環保大樓、美術館、雙語幼兒園、警分局及消防分隊、大學用地等，虎尾鎮將成為雲林政經科技、教育文化新都心，這也是虎尾鎮民唯一期待的發展方針，也是他要替虎尾爭取的未來。



丁學忠提到，中科虎尾基地2期計劃加上褒忠產業園區面積逾300公頃，足夠台積電1.4代廠進駐使用，雲林縣水、電、地與人才資源都相當充裕，也有開發台塑麥寮廠的經驗，絕對有能力協助台積電進駐，他相信企業就經濟、產業專業考量，雲林縣會比其他縣市更具競爭力。