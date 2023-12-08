外交部：中方將為全球應對氣候變化盡己所能

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月8日電（記者 海涵）近期在《聯合國氣候變化框架公約》第二十八次締約方大會（COP28）上，100多國同意2030年前將全球可再生能源發電裝機容量增加兩倍。有外媒評稱，中國是COP28上唯一真正有望實現該目標的大國。外交部發言人汪文斌12月7日在例行記者會上就此指出，中方高度重視可再生能源發展，在短時間內實現了可再生能源從跟跑、並跑到領跑的轉變，裝機規模、發電水平、產業競爭力不斷邁上新台階。



汪文斌說，我們扎實推進能源革命“深下去”，為全球應對氣候變化書寫“綠色答卷”。中國可再生能源投資連續7年居世界第一，可再生能源發電裝機容量居世界第一，已突破14億千瓦，超過煤電。全球新能源汽車一半以上行駛在中國。綠色低碳已融入中國民眾的日常生活。在不久前成功舉辦的杭州亞運會上，全部競賽場館常規電力使用“綠電”，超過1億人次通過低碳行動貢獻“綠色能量”，創造了亞運史上首次實現碳中和的紀錄。



汪文斌表示，我們積極推動綠色能源“走出去”，助力更多發展中國家繪就“綠色畫卷”。從巴基斯坦卡洛特水電站，到南非德阿風電項目，再到阿聯酋艾爾達芙拉光伏電站，中國企業承建的可再生能源項目遍布全球，點亮了越來越多國家的綠色低碳發展夢想。當前，全球50%的風電和80%的光伏設備來自中國。截至今年9月，中國已與數十個發展中國家簽署48份氣候變化南南合作諒解備忘錄，累計合作建設4個低碳示範區，開展了75個減緩和適應氣候變化項目，讓綠色低碳合作成果惠及更多國家。



汪文斌說，中方將繼續堅定推進綠色可持續發展，為全球應對氣候變化盡己所能。我們也希望COP28各成員國能切實履行共識，依照各自國情為實現有關目標作出相應貢獻，共同破解可再生能源發展面臨的挑戰和瓶頸，為助力《巴黎協定》全面有效實施、共建清潔美麗世界而不懈努力。



