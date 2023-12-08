外交部：中歐領導人之間的接觸非常有益

外交部發言人汪文斌（中評社 海涵攝） 中評社北京12月8日電（記者 海涵）習近平主席於12月7日上午會見了來華舉行第二十四次中國—歐盟領導人會晤的歐洲理事會主席米歇爾和歐盟委員會主席馮德萊恩。外交部發言人汪文斌在當天下午的記者會上就此予以介紹。他表示，這次中歐領導人之間的接觸是非常有益的，雙方發出了共同努力推動中歐關係進一步向前發展的積極信號。



汪文斌說，習近平主席指出，去年年底以來，中歐關係呈現鞏固發展的良好勢頭，戰略、經貿、綠色、數字領域高層對話取得豐富成果，這符合雙方利益和人民期待。中歐是推動多極化的兩大力量、支持全球化的兩大市場、倡導多樣性的兩大文明。在當前動蕩加劇的國際形勢下，中歐關係具有戰略意義和世界影響，關乎世界和平、穩定、繁榮。雙方有責任共同為世界提供更多穩定性，為發展提供更多推動力。



習近平主席強調，今年是中國同歐盟建立全面戰略夥伴關係20周年。雙方要總結歷史經驗，把握世界大勢，堅持全面戰略夥伴關係正確定位。雙方要夯實政治基礎，堅持以戰略視野看待彼此，發揮好領導人會晤和五大高層對話的引領作用，加強戰略性溝通，以建設性對話增進理解、妥處分歧。雙方要樹立正確認知，增進理解互信，重信守義，一心一意發展關係，不能因為制度不同就視彼此為對手，不能因為出現競爭就減少合作，不能因為存在分歧就進行對抗。中歐經濟具有高度互補性，雙方要多做加法，以更深入、更廣泛合作拉緊中歐利益共同體的紐帶。中國經濟增長保持穩中向好勢頭。中國正在推進高質量發展和高水平開放，願將歐盟作為經貿合作的關鍵夥伴、科技合作的優先夥伴、產業鏈供應鏈合作的可信夥伴，追求互利共贏，實現共同發展。雙方應該加強市場、資本、技術優勢互補，推進傳統產業升級和新興產業發展，探索合作新模式，打造新的增長點，合力完善產業鏈供應鏈。雙方還要加強人文交流，便利人員往來。



習近平主席強調，中國式現代化和歐洲一體化是中歐各自著眼未來作出的戰略選擇，中歐應該相互尊重，相互支持，加強發展戰略對接，實現共同發展。共建“一帶一路”倡議是開放平台，為世界上150多個國家和人民帶來了實實在在的好處。中方願繼續推進高質量共建“一帶一路”，包括同歐盟“全球門戶”計劃對接，一道幫助發展中國家加快發展。雙方要在聯合國、二十國集團等多邊框架內加強溝通和協調，堅持多邊主義，反對陣營對抗，推動政治解決國際和地區熱點問題，就人工智能等事關人類未來的重大問題開展對話和合作，為增進全人類福祉、應對全球性挑戰作出貢獻。



米歇爾主席和馮德萊恩主席表示，歐盟和中國是世界兩大力量，互為重要經貿夥伴，合作領域日益廣泛。歐中合作是互惠平等的，管理好、發展好歐中關係，直接關乎雙方人民利益，也關乎世界的繁榮與安全。歐方高度重視同中國的關係，不希望同中國脫鈎，期待同中國發展長期穩定、可預測、可持續發展的關係，希望通過此次歐中領導人會晤為未來歐中關係發展注入新的動力。歐方對今年以來歐中各領域高層對話成果感到高興，認為中國經濟長期穩定發展符合歐洲利益，希望雙方繼續加強經貿、綠色、數字等領域對話與合作，共同努力維護供應鏈產業鏈穩定安全，並就氣候變化、人工智能等事關人類未來的重大全球性問題加強對話，尋求合作。歐盟堅持奉行一個中國政策。歐方願同中方本著相互尊重、開放坦誠的態度就分歧問題加強溝通，增進瞭解。歐中對世界和平穩定負有共同責任、擁有共同利益。歐盟願同中方密切溝通協作，維護多邊主義，維護聯合國憲章宗旨和原則，推動解決烏克蘭、中東等地區熱點問題。



“從以上介紹當中不難看出，這次中歐領導人之間的接觸是非常有益的，雙方發出了共同努力推動中歐關係進一步向前發展的積極信號。”汪文斌表示，接下來，李強總理還要同歐盟兩位領導人舉行第二十四次中歐領導人會晤。



有記者提到，“今年以來，歐洲對與中國有關的安全問題表達了越來越多的擔憂。中方是否認為，在安全和烏克蘭問題上，歐方在追隨美國的觀點，而不是從自身利益出發作出判斷？ ”



汪文斌就此指出，中方始終從戰略高度和長遠角度看待中歐關係。我們視歐洲為全面戰略夥伴和多極化世界中的重要一極，支持歐方堅持戰略自主，同中方一道踐行真正的多邊主義，為維護世界和平、促進共同發展、應對全球性挑戰而攜手努力。

