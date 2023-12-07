黃國昌稱不在意柯深綠　盼別用意識型態分化

民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月7日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲6日接受專訪稱“內心還是深綠，外交將依循蔡英文路線”，民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌7日表示，柯內心是什麼顏色他沒那麼在意。至於外交政策，就不要再用過去的意識形態撕裂這個社會，不要永遠自己就是親中愛台，別人就是親中舔共，用這種名詞分化彼此。



至於黃國昌公開與柯文哲在11月8日的會談摘要，黃說，他不覺得自己會被綁住，前面的6點合作原則與理念，也是柯想做的事，甚至柯也很有雅量地同意，若他不贊成柯某些發言，他能公開嗆聲也沒問題。這就是政治人物都是獨立個體，在求同存異過程中，針對不同的部分，可以表達自己的看法。



台灣民眾黨7日下午召開“請賴清德誠實面對 別一再說謊”記者會，出席人員包括民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、新北市第二選區（五股、蘆洲、三重16里）“立委”候選人李有宜。



黃國昌表示，他跟柯文哲談話達成的6點基本原則，是他長期觀察台灣政治後，心中想做的事，也是柯文哲想做的事，希望讓這塊土地上的年輕人看得到未來，不要再被藍綠對立，繼續撕裂台灣社會。



黃國昌說，柯文哲內心到底是什麽顏色？他其實沒有那麽在意，他真的在意的是能夠正視目前台灣的年輕世代，他們看不到未來，生活在高物價、低薪資的環境中，每一個像他一樣的三明治世代，生活壓力是非常大的，怎麽樣好好解決台灣的內政問題？怎麽樣好好的確保我們自由、民主、法制的生活方式？這是台灣任何一個“總統”，都沒有辦法回避的問題。

