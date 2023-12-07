紅嶺創投非法集資案被告周世平一審判無期徒刑

中評社香港12月7日電／記者7日從廣東省高級人民法院瞭解到，當日，深圳市中級人民法院對紅嶺創投電子商務股份有限公司董事長周世平等人非法集資案一審公開宣判。被告人周世平犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪，被判處無期徒刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其餘17名被告人犯集資詐騙罪、非法吸收公眾存款罪、職務侵佔罪，分別被判處有期徒刑十一年至二年六個月不等刑罰，並處罰金。



新華社報導，法院審理查明，2009年至2021年，周世平等人通過在紅嶺創投公司網上平台發行融資標的，累計向48萬餘人非法吸收公眾存款約1090億元人民幣。其間，周世平等人明知紅嶺創投公司資金缺口巨大，仍發佈“消費理財”“債權置換”“紅盈寶”等虛假借款標的非法集資，所募資金主要用於歸還融資項目到期本息、維持公司運營等無法產生利潤的成本支出。周世平利用“投資寶”和“紅嶺資本線下理財”的實際控制人身份，肆意使用非法集資款項，集資詐騙逾204億元。



法院認為，周世平等人的犯罪行為造成鉅額財產損失，嚴重擾亂金融秩序。法院根據各被告人的犯罪事實、性質、情節和社會危害程度，依法作出上述判決。



部分人大代表、政協委員、特約監督員、被告人家屬以及集資參與人代表等旁聽了宣判。



據瞭解，周世平等人歸案後，公安機關全力開展涉案資金、股權、房產等資產追繳。目前已追繳到案的資產，將在判決生效後依法返還集資參與人，不足部分責令周世平繼續退賠。