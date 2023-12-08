兩藍一綠廝殺　桃園中壢魯明哲稍領先求勝選

國民黨桃園市第三選區“立委”魯明哲。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月8日電（記者 盧誠輝）桃園市第三選區（中壢區）人口約42.8萬人，是桃園市人口第二大行政區，在該選區爭取連任的中國國民黨桃園市“立委”魯明哲接受中評社訪問認為，中壢選區比上屆“立委”選舉多出約2萬選民，他的民調雖仍穩定領先對手，但差距並不大，他預估至少需搶下11.5萬票才有機會贏得勝選，因此近期除勤跑基層組織進行陸戰外，空戰方面也不斷在加強力道，力求在兩藍一綠的夾殺下，贏得勝選。



魯明哲，政治大學企管系學士，曾任中壢市民代表、桃園縣議員、中壢市長、與桃園市議員，2020年首次參選“立委”當選，明年將爭取“立委”連任。



桃園市第三選區（中壢區）“立委”選舉，目前共有5人競爭，包括爭取連任的國民黨“立委”魯明哲、民進黨市議員彭俊豪、新黨候選人游智彬、小民參政歐巴桑聯盟候選人徐鶯慈與制度救世島候選人戴浙。由於該選區呈現2藍1綠的戰況，且游智彬日前空戰打民進黨的桃色緋聞相當用力，在網路上有極高聲量，外界雖然預估魯明哲的勝選機率仍大，但游智彬能搶走多少票，可能將會影響該選區的最後選舉結果。



若以2020年第十屆“立委”選舉為例，當時更有6組人馬競爭，主要競爭者包括國民黨候選人魯明哲、民進黨市議員彭俊豪與時代力量候選人林佳瑋，當時魯明哲以10萬多票（47.45%）打敗彭俊豪的9萬多票（42.58%）與林家瑋的1.7萬多票（8.27%），魯明哲最後雖贏得勝選，但和彭俊豪僅差10315票（4.87%），藍綠票數差距並不大。



魯明哲表示，中壢區的選民結構不斷在改變，且人口數也持續在增加，目前預估中壢區選民至少比上屆“立委”選舉多出約2萬票，若以此推算，他除要爭取上屆10萬463票投給他的選民繼續支持外，也希望能在多出的2萬票中至少搶下1.5萬票選民的認同，11.5萬票是他目前推估較保險安全的勝選票數。



面對游智彬來勢洶洶，魯明哲分析，新黨的支持者也多是泛藍的選民，所以一定會拉走一些他原本的選票，但他希望能把傷害降到最低，所以仍持續在陸戰和空戰等各方面加強力道，像他規劃在中壢區要辦76場各鄰里的座談會，目前已跑了32場，仍持續在努力中，他也希望能透過持續舉辦各種造勢活動來拉高投票數，把贏得勝選的安全範圍加大。



魯明哲透露，他之前曾做過幾次民調，雖然都穩定領先對手，但票數仍拉鋸在5%的範圍內，因此他希望能在選前持續衝刺，儘管目前戰況相當緊張，但他仍堅持不打負面選戰，會以正面的態度來迎接挑戰，希望最後能獲得多數選民的認同。