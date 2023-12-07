谷歌公司發佈人工智能模型“雙子座”

中評社香港12月7日電／ 美國谷歌公司6日宣佈推出該公司“規模最大、功能最強”的人工智能模型“雙子座（Gemini）”。



谷歌旗下人工智能公司“深層思維”的首席執行官兼聯合創始人德米斯·哈薩比斯代表“雙子座”研發團隊介紹說，“雙子座”是谷歌迄今最靈活的模型，能夠在從數據中心到移動設備等不同平台上運行。



新華社報導，谷歌公司稱，“雙子座”將推出Ultra、Pro和Nano三個版本。其中Ultra版本功能最強大，適用於複雜任務；Pro版本可擴展多種任務；Nano版本為高效設備端模型。



據谷歌公司介紹，其生成式人工智能聊天機器人“巴德”從6日起將使用“雙子座”Pro的微調版本。從12月13日開始，開發者和企業客戶可以通過“雙子座”應用程序編程接口訪問Pro版本。谷歌旗下的Pixel 8 Pro則是首款運行“雙子座”Nano版本的智能手機。“雙子座”Ultra版本將在小範圍試用後於2024年初向開發人員和企業客戶開放。



據介紹，“雙子座”Ultra版本是首個在“大規模多任務語言理解”（MMLU）領域超越人類專家的模型。“大規模多任務語言理解”結合了數學、物理、歷史、法律、醫學和倫理學等57個學科來測試人工智能掌握知識和解決問題的能力。而在大型語言模型 (LLM) 研發中被廣泛使用的32項學術基準中，從自然圖像、音頻和視頻理解到數學推理，“雙子座”Ultra的性能有30項超過了當前先進水平。



谷歌公司稱，在圖像識別領域的測試結果顯示，“雙子座”Ultra性能優於迄今最先進的人工智能模型，具有天然多模態性，顯示出擁有更複雜推理能力的早期跡象。



谷歌公司還表示，“雙子座”能夠理解、解釋和生成世界上主流編程語言的代碼，可以用作高級編碼系統的引擎。此外“雙子座”還通過了所有谷歌人工智能模型中最全面的安全評估。