爭取泛藍選票極大化　趙少康三喚郭台銘

國民黨2024副手候選人趙少康出席侯康配台中市婦女後援會成立大會。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）中國國民黨副手候選人趙少康今天到台中出席侯康配婦女後援會成立大會造勢，針對如何創造泛藍選票極大化，受訪表示，鴻海創辦人郭台銘歸隊很關鍵，並當場呼喚三聲“郭董，回來吧！”，他近期已積極與郭聯繫，但電話都打不通，還會繼續努力。對於來台中造勢，他認為，中台灣是勝利關鍵，假如南部能打平、北部能贏、中部再贏，就能取得勝利。



趙少康7日下午出席侯康配台中市婦女後援會成立大會，與台中市國民黨“立委”候選人合體造勢，會前接受媒體訪問回應時事議題，對於如何創造泛藍選票極大化，是否要爭取郭台銘歸隊？他表示，郭台銘對國民黨凝聚選票是很重要的人物，他當然希望郭台銘能夠歸隊，當場呼喚三聲“郭董，回來吧、回來吧、回來吧！”



趙少康說，希望郭台銘能放下情緒，黨主席朱立倫也講了，要怪就怪朱，“萬般有罪、罪在朱立倫”，其他人都沒罪啊！大家都是好朋友、認識那麼久了，希望郭不要遷怒，把討厭、生氣的情緒集中在一個人身上就好了，為了大局請回來吧！相信郭是大開大闔的人，看大局的人，為了大局趕快回來把力量相加、分散是不好的。



對於到台中市造勢，趙少康說，藍營要勝利，決戰中台灣是關鍵，如果藍營在南部能夠打平，北部也能夠打贏拉開差距，再加上中部也打贏，就會勝利。所以中部當然很重要，決戰中台灣是關鍵。



趙少康指出，國民黨在中台灣有很多優秀的縣市首長，大部分是女性，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等。藍營女將在中台灣撐起整片天，相信在藍營優秀的女性首長的帶頭之下，中部應該是會贏的，中部贏的話，整個大選就會贏了。