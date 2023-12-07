美國校園槍擊致4人死亡

中評社北京12月7日電／據新華社報導，美國內華達大學拉斯維加斯分校6日發生槍擊事件，3人遇害、一人受傷。槍手同樣斃命，死因暫時不明。



根據統計，美國今年已經發生超過600起造成群體死傷的槍擊事件。



警方6日中午接到報警，得知內華達大學拉斯維加斯分校內有人開槍。大約40分鐘後，警方在社交媒體宣布，嫌疑人已經死亡。



警方說，不包括槍手，3人在槍擊中死亡，一人受重傷在醫院搶救。警方尚未發布案件詳情，包括遇害者和槍手身份，以及槍手死亡原因。



據美國有線電視新聞網和一些地方媒體援引執法部門人員等消息源報導，嫌疑人67歲，是一名大學教授，曾在佐治亞州、北卡羅來納州的高校任職，向內華達大學拉斯維加斯分校求職遭拒。



事發時，校方在社交媒體上說，槍手在商學院樓內。另外，警方接到報告，學生會所在建築也傳出槍聲。槍擊發生時，校方在社交媒體向師生發出警報：“這不是演習。逃跑、躲起來、或者反抗。”



一些師生向媒體描述驚魂時刻。“我接連聽見七八聲槍響，非常響，”文森特·佩雷斯教授告訴微軟－全國廣播公司記者，“我們一聽見槍聲，就跑回室內。我意識到，這是真的槍擊事件，學校裡有槍手。”



另一名教授凱瓦妮·馬丁告訴美聯社記者，她與一名同事和三名學生躲在課桌下，“努力控制自己不哭出來”。她用手機給親朋好友發信息，希望得到槍手已經被逮捕的消息。稍後，一名老師進入教室，讓所有人趕快撤離。她和學生們跑出樓，擠進她的汽車駛離學校。“我們從學校跑出來，停下車，靜靜地坐著。沒有人說話。我們都嚇傻了。”

