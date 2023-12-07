王世堅為“中國琴”向蕭美琴致歉　讚柯深綠

民進黨台北市選將王世堅受訪。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月7日電（記者 張穎齊）民進黨2024副手候選人蕭美琴2007年與民進黨“立委”候選人王世堅曾競爭黨內“立委”初選，雙方支持者開撕，蕭被指是民進黨十三寇、中國琴，蕭近期受訪表示不追究，願幫王站台。王世堅7日表示，此事與他無關，但他仍表示最高的歉意，感謝蕭。另外對於台灣民眾黨2024候選人柯文哲自稱深綠，王世堅一反過去“柯黑”立場，盛讚柯是對的。



王世堅今日下午在台北市議會臨時舉行記者會，痛批對手、國民黨“立委”候選人游淑慧胡亂指控他外，也接受媒體時事訪問。



記者問中國琴事件，王世堅說，元凶是“非常光碟”，與他無關，他與蕭美琴都是受害者，更造成支持者的誤會與對立，但他還是很感謝蕭大氣，肯定他基層實力比她強。其實他每項學識、經歷都遠不如蕭，他很感念在心，蕭美琴是最美麗、最善良的女士，不計前嫌，他不清楚什麼時候蕭會幫他站台，因蕭剛回台，有那麼多選區要跑，他還不敢約。



媒體問，中國國民黨踢爆蕭美琴無法替台灣加入印太經濟架構（IPEF），王世堅說，很多事哪些該、或哪些不該在檯面下，要透過“立法院”各黨去瞭解，現在國民黨很明顯就是來鬧事，把國家大事搞壞，很不可取，百年大黨當在野就不惜毀掉台灣，國民黨現在又放小鬼來亂咬，等選完後他就會來收拾。



記者問，柯文哲昨日接受媒體專訪自稱內心是深綠，“國防”、外交要走蔡英文路線，過去被稱為“柯黑大魔王”的王世堅，一反常態，讚許很高興聽到柯講這段話，柯2週前為了白色力量的好，拒絕了藍白合是對的，別跟國民黨這魔鬼做交易，柯是男子漢、大丈夫，柯自稱內心深處是墨綠，這點他很肯定、他也相信。



台北市第二選區（士林、大同）“立委”選戰，游淑慧對上王世堅，游淑慧質疑王世堅與賴清德聯名的台灣啤酒，可以在地方的餐會上發送，民進黨卻還敢指控國民黨“立委”候選人徐巧芯的20元新台幣壽麵是賄選？



王世堅對此爆氣，不再對游淑慧好聲好氣，怒批他不喝酒，那啤酒是支持者餽贈的，他若去餐會“兩手蕉、空手到”白吃白喝，豈非魚肉鄉民？此事不該小題大作，連徐巧芯都說這啤酒未滿30元，是27元，其實實際去算，1個人喝到1瓶僅14元，他上網查了游淑慧的年紀，認為游年幼無知就算了，不想回應，選舉是一時，做人是一輩子，勸游不要變邪惡。



“以前有個西施，後來又來個東施！”王世堅暗諷游淑慧，要游選舉別選到沒人性，這事很無聊，他光明磊落、不閃躲，但游與特定媒體激怒、修理、挑釁他。王隨後秀出游淑慧送的競選小物照片，直言游光送的妙管家洗衣精就價值39元，超過法定30元，還有搭配其他周邊，他不會去告，不要浪費司法資源，但游傷害無辜的里長。



王世堅還拿自己昔日與綠委何志偉拚黨內初選接不接電話的事情比喻，稱游淑慧看到他比較受歡迎而嫉妒，等選後看怎樣，她要不要再打給他，但他目前不想跟游討論什麼，游以前在國民黨前台北市長郝龍斌那裡當機要秘書，推的台北市政都她的點子，這就好像韓劇《大長今》說本草綱目是大長今寫得一樣（本草綱目實際作者為明朝李時珍）。至於徐巧芯沒有打他，他相信徐的童言與童真，別被游利用。