國際觀察｜極端天氣事件這樣影響全球

中評社北京12月7日電／據新華社報導，世界氣象組織5日發布報告說，2011年至2020年是有記錄以來人類歷史上最熱的十年。該組織於正在阿聯酋召開的聯合國氣候變化大會（COP28）上發布這一報告稱，這十年來天氣正變得越來越極端，這是氣候變化造成的嚴酷現實。各國需採取更加雄心勃勃的氣候行動，努力實現《巴黎協定》的全球升溫控制目標。



“更多極端高溫，挑戰更加嚴峻”



世界氣象組織日前宣布，2023年是有記錄以來最熱的一年。“今年幾乎全球都經歷了熱浪。2023年厄爾尼諾現象大大增加了破紀錄高溫的可能性，在陸地和海洋引發更多極端高溫，挑戰更加嚴峻。”世界氣象組織秘書長彼得裡·塔拉斯11月參加該組織一份年度報告的發布會時說。



美國亞利桑那和加利福尼亞等州今年7月連日遭高溫炙烤；位於南美洲的亞馬孫雨林今年遭遇了百年罕見的乾旱；歐洲南部和北非多地也出現持續和極端高溫，意大利、突尼斯和摩洛哥分別報告了48.2攝氏度、49攝氏度和50.4攝氏度的極端高溫，均破當地紀錄。



氣溫升高增加了森林火災的風險。加拿大今年的野火季持續超過5個月，累計過火面積超過18萬平方公里；今年8月美國夏威夷州毛伊島野火導致至少99人死亡，成為美國百年來致死人數最多的野火；同月，希臘東北部持續十余天的野火造成數十人死亡，成為今年以來歐盟境內最嚴重火情。



中國氣象局公共氣象服務中心科普工作室首席科學家朱定真日前在接受新華社採訪時說，近年來，全球各地極端高溫天氣持續時間長，影響範圍大，歷史極值不斷被突破。

