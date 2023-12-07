“中美應不折不扣落實舊金山會晤共識”

中評社北京12月7日電／據新華社報導，中國駐美國大使謝鋒日前集體會見美中關係全國委員會“公共知識分子”項目中青年學者，表示應不折不扣落實中美元首舊金山會晤共識，美方應樹立正確對華認知。



謝鋒在4日的會見活動中介紹了中美元首舊金山會晤的重大意義和重要成果，指出舊金山會晤不是終點站，而應成為中美關係的新起點。當務之急是要加強全過程管理，做好後續工作，特別是不折不扣將兩國元首會晤共識落到實處，推動中美關係從舊金山再出發，讓“舊金山願景”照進現實，更好地造福兩國、惠及世界。美方應與中方相向而行，真正將美國總統拜登有關積極表態和承諾轉化為行動，拉長正面清單，縮短負面清單，不能說歸說、做歸做，說一套、做一套，更不能走回頭路。



謝鋒表示，美方應樹立正確對華認知，將中國視為夥伴而不是對手，把中國發展看作機遇而不是威脅，多做有利於中美互信合作的事，而不是相反。特別是，要切實尊重中國主權安全和發展利益，恪守一個中國原則，停止武裝台灣，不得以任何方式介入、干涉台灣地區選舉。把經濟相互依存視為風險，打著“國家安全”和“去風險”的幌子限制美國企業對華投資，在投資領域搞“脫鈎斷鏈”，只會影響企業正常經營決策，破壞國際經濟秩序，擾亂全球產業鏈供應鏈安全。將自己的安全建立在別人和世界的不安全上既不可行更不可為。



謝鋒還回答了美方學者關於中國經濟形勢、人口狀況、青年婚戀、中美關係、經貿合作、人文交流、亞太、巴以衝突等的提問。



美方學者表示，願為促進兩國人文交流和相互瞭解，推動中美關係健康、穩定、可持續發展貢獻力量。



據介紹，“公共知識分子”項目由美中關係全國委員會2005年發起，致力於增進美學術界中青年學者對美中關係瞭解，迄今已舉辦8期。本期項目學員包括20名美國各領域中青年學者。