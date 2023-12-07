匈牙利執政黨反對啟動烏克蘭入歐盟談判

中評社北京12月7日電／據新華社報導，匈牙利執政黨青年民主聯盟（青民盟）6日向國會提交一份議案，呼籲政府不要支持啟動烏克蘭加入歐洲聯盟的談判。



青民盟在議案中說，歐盟擴張進程應保持“客觀”，需要考慮“規則”和申請國“表現”，“與烏克蘭的入盟談判應該建立在歐盟成員國達成共識基礎上……目前還不具備這樣的條件”。



議案強調，歐盟領導人應首先全面評估烏克蘭入盟將如何影響歐盟內部凝聚力和農業政策。



俄羅斯2022年2月對烏克蘭發起特別軍事行動後，烏克蘭同月啟動申請加入歐盟程序並遞交入盟申請。當年6月，歐洲理事會批准烏克蘭成為歐盟候選國。歐盟委員會今年11月發布2023年入盟年度評估報告，建議歐洲理事會啟動烏克蘭入盟談判。只是，評估報告同時承認，烏克蘭並未完成歐盟要求的多項改革措施。



另外，烏克蘭農產品去年起自黑海出口受阻，大量低價農產品因物流等問題積壓在東歐國家並銷售，引發東歐多國農民抗議。不僅如此，歐盟在俄烏衝突升級後還取消了對烏克蘭運輸企業的“許可證准入制度”，烏克蘭貨運卡車司機因要價更低引發波蘭等國卡車司機抗議甚至“堵住”邊境數個過境點。



本月4日，匈牙利總理歐爾班·維克托致信歐洲理事會主席夏爾·米歇爾，要求後者下周主持歐盟峰會期間，不要就啟動烏克蘭入盟談判和歐盟為烏克蘭提供援助資金兩項事務作決定。



路透社報導，匈牙利方面在歐盟峰會召開前加大了對歐盟的施壓力度。



除了反對歐盟啟動烏克蘭入盟談判，匈牙利對瑞典加入北大西洋公約組織始終沒有“點頭”。

