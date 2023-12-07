西媒：“米老鼠帝國”遭遇多重困難

中評社北京12月7日電／據參考消息網報導，西班牙《經濟學家報》網站12月5日刊登題為《漫威的衰落使米老鼠帝國面臨威脅》的一篇文章，內容編譯如下：



迪士尼是目前視聽行業最大的巨頭。對漫威（2009年）、盧卡斯影業（2012年）和21世紀福克斯（2019年）的收購，憑借其產品的良好表現，擴大了米老鼠帝國。此外，其流媒體服務“迪士尼＋”的訂閱用戶數量位居全球第三，僅次於奈飛和亞馬遜。然而，鮑勃·伊格爾的這家公司目前在電影和電視劇上的表現並未達到預期水平，而且其流媒體平台“迪士尼＋”也出現了訂戶流失。原因在於迪士尼視聽產品的質量，以及它在面臨多重困難的娛樂行業中的商業模式。



伊格爾對迪士尼的野心和計劃使其決定在2019年推出自己的流媒體服務，部署大規模內容製作的策略。其目標是與奈飛競爭。這一計劃增加了迪士尼特許經營工作室的工作量，迫使工作人員優先考慮數量而不是質量。其結果是質量下降，影響了大屏幕上的表現。這迫使伊格爾在董事會罷免了他精心挑選的繼任者鮑勃·查佩克後，於2022年11月72歲的時候重返迪士尼擔任首席執行官，以糾正他的計劃進程。



自2021年創下高點以來，迪士尼是美國股市上最能利用新冠疫情後復甦機會的公司之一，但其股價卻始終沒有抬頭。目前，迪士尼股價與十年前相當，這可不是慶祝公司百年誕辰的最佳方式。



金融分析師已經為該公司的想象力危機定價。德意志銀行分析師表示，迪士尼內容銷售和授權板塊將在2024年面臨無利潤，“因為發行時間表很緊，衹有兩部可預測的熱門影片：《頭腦特工隊2》和《死侍3》”。漫威、皮克斯和盧卡斯影業的迪士尼“神奇三叉戟”在影院似乎都存在問題。票房成功是迪士尼賺錢機器運轉的關鍵。



此外，對於迪士尼來說，流媒體似乎更像《彼得·潘》里“嘀嗒嘀嗒的鰐魚”，而不是夢幻島。它已經從偉大的救贖變成了（所有人都避而不談的）“房間里的大象”。儘管伊格爾在介紹公司上一季度的業績時表示，公司“已經接近在流媒體領域實現盈利”，但該服務自2019年推出以來的損失已超過110億美元。

