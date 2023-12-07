郭正亮自曝和統立場！嘆台灣人無法面對現實

前綠委郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月7日電／美國《外交事務》（Foreign Affairs）日前刊登3位美國學者聯名文章，其中呼籲民進黨2024候選人賴清德，應重新審視“凍結台獨黨綱”，引發討論。前“立委”郭正亮透露自己的立場是“越來越傾向和平統一”，不認為台灣有獨立的條件。郭直言，美國學者也公開建言“台灣不能排除和平統一的可能性”，但台灣人卻無法面對現實處境，這個就是台灣的悲哀。



根據《中時新聞網》報導，郭正亮7日主持直播節目“觀點-亮劍台灣”，有網友提問，若賴清德當選後沒有激進推動“台獨”，那大陸經濟制裁和武力威嚇，就應該足以和平統一，並問郭正亮“就你個人而言，是更傾向統一、獨立還是維持現狀”？



郭正亮坦言，“我個人是越來越傾向和平統一，因為我認為台灣沒有獨立的條件”，而且中美博弈，中國大陸也不能讓台灣如願。美國越來越看清楚這個現實，也知道要用別的方法來處理這個問題。



郭正亮同意賴清德當選後恐會做出實質“台獨”的動作，但美國也會畫下紅線，像是賴若推“台灣加入聯合國公投”就會被美國擋住。因為2003年陳水扁硬搞就讓美國非常生氣，美國現在實力是更不如前，大陸的軍力也不可同日而語。



郭正亮認為，賴清德當選是否會讓台灣陷入蔣經國之後的“兩岸最黑暗時刻”，戰爭隨時會爆發，要看美國的介入程度。很不幸，但必須承認“台灣內部無法自主產生和平統一的動力，它是被外力逼出來的，不是來自中國，就是來自美國”。



郭正亮坦言，台灣所有的政治人物都要檢討，只要一講“和平統一”就被說是中共同路人、賣台集團。但美國智庫學者的文章也公開寫明“台灣不能排除和平統一的可能性，要讓北京領導人有這種希望”，綠營的1450怎麼不說這幾位學者是賣台集團？因為他們代表美國爸爸。



“這個就是台灣的悲哀”，郭正亮直言，美國爸爸推和平統一就可以，中國大陸推和統就全力抗拒。台灣內部推和統就是中共同路人，但明明就是同一句話，這就是台灣政治的悲哀，自己人無法現實的面對自身處境，還要美國幫忙提方案。