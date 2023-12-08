中評鏡頭：藍綠爭訪松山慈惠堂　主祀西王母

松山慈惠堂。（中評社 張穎齊攝） 中評社台北12月8日電（記者 張穎齊）距離台北101不遠的松山慈惠堂，是台北市松山、信義與南港區的信仰中心，每年慈惠堂“母娘文化季”遶境活動，是地方上的盛事，主祀西王母，更是藍綠白政治人物必訪的廟堂，2017年鴻海創辦人郭台銘更將從湄洲迎來的媽祖金身，曾駐駕在此，過去疫情前，也是大陸、歐美團常來的參拜的勝地。



台北松山慈惠堂是藍綠白政要必訪的廟宇，包括李登輝、馬英九、蔡英文、“立法院長”蘇嘉全、前國民黨主席洪秀柱，以及現在競逐2024的民進黨賴清德、中國國民黨侯友宜、台灣民眾黨柯文哲都在近年爭相來參拜。



松山慈惠堂位在台北市信義區福德街，四獸山虎山的松山奉天宮附近，主祀西王母，又稱王母娘娘、瑤池金母，信徒尊稱為“母娘” ，是道教廟宇，興建於1970年。



松山慈惠堂開山堂主郭葉子，承瑤池金母天命，開立此堂，每年5月上旬舉辦“台北母娘文化季—保民遶境嘉年華活動”。



西王母兩側配祀玉皇大帝與地母元君。堂內另有財神殿、文昌殿、地藏殿、福德殿等從祀殿宇。大殿另有供奉四大天王神像；財神殿奉祀天官堯帝、武財神趙公明、文財神比干、石崇、沈萬三等神祇。文昌殿奉祀文昌帝君、至聖先師孔子以及魁星。地藏殿主祀地藏王菩薩，福德殿祀奉福德正神。