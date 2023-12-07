古特雷斯警告加沙瀕臨人道災難

中評社北京12月7日電／據新華社報導，聯合國秘書長安東尼奧·古特雷斯6日根據《聯合國憲章》第99條規定致信安全理事會主席，呼籲安理會成員採取行動避免加沙人道主義災難。



聯合國秘書長極少援引這一條款，古特雷斯此舉凸顯加沙人道危機的嚴重性。



《聯合國憲章》第99條規定，聯合國秘書長可以將其認為可能威脅國際和平與安全的任何事項提請安理會注意。



據秘書長發言人斯特凡納·迪雅裡克介紹，聯合國成立以來，秘書長極少引用這一條款；這是古特雷斯2017年就任聯合國秘書長以來首次援引這一條款，上一次由時任秘書長吳丹在1971年引用。



“秘書長不會輕易援引這一條款，”迪雅裡克說，“鑒於加沙地帶目前局勢，人道行動和社會秩序都面臨全面崩潰，他（古特雷斯）覺得現在需要這樣做。”



迪雅裡克說，這是“重大”舉動，也是古特雷斯“擁有的最強大工具”。



古特雷斯在信中說，國際社會有責任動用全部影響力，避免巴以衝突進一步升級。他呼籲安理會成員採取行動避免加沙人道主義災難，並呼籲以色列和巴勒斯坦武裝組織宣布人道主義停火。



古特雷斯說，加沙地帶人道主義體系和社會秩序面臨“徹底崩潰”，這將給巴勒斯坦乃至整個地區的和平安全帶來“無法挽回的後果”。

