從高校畢業生人數增長曲線看高等教育普及化

中評社北京12月7日電／據新華社報導，2024屆高校畢業生規模預計1179萬人，同比增加21萬人。



恢復高考後，我國高校畢業生規模持續穩步增長。這一增長曲線背後，是我國高等教育不斷邁向普及化發展的進程。



新中國成立之初，全國人口中80%為文盲，高等教育毛入學率僅有0.26%。文化水平過低，成為國家發展進步的重要阻礙。



1977年，關閉十餘年之久的高考大門重新打開。570萬出身不同、年齡懸殊、身份迥異的考生湧進考場，一個通過公平競爭改變命運的時代就此到來，這批人在後來的改革開放中成為重要推動力量。



1980年高校畢業生人數為14.7萬，1990年61.4萬，2000年95萬，2010年575.4萬……到2022年，這一數字突破千萬。



持續提升的不只是高校畢業生人數。1978年，全國高等學校為598所，在校學生85萬人。而今年發布的《2022年全國教育事業發展統計公報》顯示，全國共有高等學校3000餘所，各種形式的高等教育在學總規模4600多萬人，高等教育毛入學率更是達到了59.6%。這意味著一半以上的適齡青年可以接受高等教育，我國高等教育已然邁入普及化發展階段。



伴隨高校畢業生數量的增長，我國新增勞動力平均受教育年限不斷增加，勞動力素質結構因此發生重大變化，全民族素質穩步提高。通過“211”“985”工程和“雙一流”建設計劃，一批大學和一大批學科已經躋身世界先進水平。



此外，近年來，高等教育的學科專業與課程結構也得到進一步調整和優化，辦學水平和人才培養質量不斷提高。通過推進新工科、新醫科、新農科、新文科建設，加快培養緊缺人才，高校服務國家重大戰略的能力持續增強。

