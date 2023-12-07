江蘇開弦弓村：江村如此多嬌

中評社北京12月7日電／據新華社報導，如果說蘇州以其文化昌盛和經濟繁榮詮釋了人文經濟學的新時代中國樣本，那麼開弦弓村——蘇州市吳江區七都鎮下轄的一個小小村落，或可作為一個實證，探討在城鄉融合、鄉村振興道路上，人文經濟共生共榮的一些規律。



開弦弓村，是社會學家費孝通在20世紀30年代寫下著作《江村經濟》的地方。他在這部書中記載了這個江南村莊的社會結構、文化習俗和經濟狀況。從那時起，這裡就成為世界觀察中國農村的一扇窗口。



賡續文脈，為鄉村振興注入新動能



農耕文明、水鄉風貌，寄托著大多數中國人的鄉愁，早已融入中華優秀傳統文化之中。



沿蘇州灣一路南下，田野與河道縱橫交錯，城市與鄉村的景致幾無差別，平疇沃野，白墻黛瓦，讓人不由得感嘆這江南水鄉的富庶與秀美。



在這片太湖東南岸的湖網濕地上，勤勞的人們世代開渠排水、圍圩造地，種稻養蠶，成就了千百年來“蘇湖熟、天下足”的農業盛景，是名副其實的魚米之鄉。



吳江的絲綢文化源遠流長，“日出萬綢，衣被天下”。開弦弓村是過去蠶絲業的重要中心，國際市場上著名的生絲“輯裡絲”，就產於這一帶。



1936年，青年學者費孝通走訪了開弦弓村及周邊鄉鎮，寫下《江村經濟》一書。



農耕、蠶桑、鄉村建設、學術著作，這些文化標識交匯在一起，為這個太湖邊的小村子鋪墊了深厚底蘊。在人文鼎盛、群星璀璨的江南大地，開弦弓村保留了一份獨特魅力。

