地磁暴：製造美麗也帶來危險

中評社北京12月7日電／據光明日報報導，日前，“北京極光”震撼眾人—不少人在北京懷柔、門頭溝等地拍攝到極光。網友驚嘆，原來，不用到漠河北極村，在北京也能看到極光。這得感謝一個特殊現象—地磁暴。據中國氣象局國家空間天氣監測預警中心監測，12月1日夜間，受太陽日冕物質拋射影響，地球發生了一場高強度的地磁暴。但是，地磁暴帶來的不僅是美麗，還有可能是危險。



地球磁場是保護屏障，但也有“副作用”



這次地磁暴，早有預警。



11月30日中午，國家空間天氣監測預警中心在其官方微信公眾號發布預警——11月30日、12月1日和2日三天，可能出現地磁暴活動。



他們分析風雲三號E星、羲和號等衛星過去幾天的監測資料後發現，太陽分別在11月27日5時、21時、22時，以及11月28日20時左右，先後四次爆發日冕物質拋射。前三次相對較弱，但發生時間比較緊凑，一個接一個地連續爆發。而第四次過程強度最大，噴發物質最多，並且形成了近似正對地球的球形噴發面。



“作為最典型的太陽爆發活動，一次日冕物質拋射過程能將數以億噸計的太陽物質，以每秒數百千米的高速拋離太陽表面，形成類似爆炸的衝擊波，傳遞到太陽系的各處。巨大質量與速度匯聚成的動能，再加上本身就攜帶著太陽強大的磁場能，太陽物質一旦命中地球，就會引發地球磁場方向與大小的變化，變化足夠大時就會發生地磁暴。”國家空間天氣監測預警中心工程師韓大洋解釋。



國家空間天氣監測預警中心監測，這次太陽日冕物質拋射給地球帶來3小時全球磁場指數（Kp）為7的大地磁暴、3小時Kp為6的中等地磁暴，以及12小時的小地磁暴。“全球磁場指數”是衡量地球磁場活動的指標，取值範圍0～9，數字越大，說明地球磁場活動越強烈。

