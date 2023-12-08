社評：解決貿易不平衡可成中歐合作契合點

中評社北京12月8日電（評論員 喬新生）貿易不平衡問題幾乎成為中國與發達國家經濟合作的障礙。中歐領導人會晤，歐洲聯盟委員會主席表示，歐洲聯盟不會接受對華貿易長期“不平衡”，歐洲聯盟擁有保護其市場的工具，但是更願意通過談判找到解決問題的方案。



中國外交部發言人2023年12月6日在回答有關問題時表示，中國從不刻意追求貿易順差，相反，我們通過積極舉辦中國國際進口博覽會，中國國際供應鏈促進博覽會，持續推進高水平對外開放。這充分說明中國對於中歐貿易不平衡問題，早已找到瞭解決問題的方案，現在球在歐洲聯盟這一邊。



首先，《中華人民共和國對外貿易法》規定，“為了擴大對外開放，發展對外貿易，維護對外貿易秩序，保護對外貿易經營者的合法權益”制定這項法律。這標誌著中國早已走出重商主義的歷史窠臼，以現代化的姿態，對外開放。中國對外貿易發展的目的，不是為了追求“真金白銀”，對於貿易不平衡問題，中國同樣十分在意。中國發展對外貿易的目的是為了促進國內經濟發展，改善人民的生活。中國積極參與國際分工，充分發揮比較優勢，實現經濟的可持續發展。中國發展對外貿易不是為了從其他國家攫取財富。中國發展對外貿易的目的是為了發揮自己的比較優勢，互通有無。



重商主義時代，對外貿易的目的是為了換取貴重金屬，增強國家的實力。中國早已擺脫了重商主義的貿易發展思路，對外貿易發展過程中，強調國際合作，不斷發現自己的比較優勢，充分利用自己的自然禀賦，激發中國人民的聰明才智，為世界經濟的增長作出貢獻。



中國已經成為世界經濟發動機，中國對世界經濟增長的貢獻率超過30%。這說明中國對外貿易不具有“掠奪性”，中國不會為了追求貿易順差而改變對外貿易政策。中國對外貿易發展是為了促進世界貿易的發展，是為了創造更多的財富。指責中國在對外貿易發展中追求不平衡的貿易結果，布魯塞爾官員們應當反躬自問。



其次，中國對外貿易不平衡的原因非常簡單。第一，中國實行對外開放政策，吸引各國投資，歐洲聯盟許多企業在中國設立工廠。他們生產的產品一部分在中國國內市場銷售，另一部分出口到歐洲聯盟國家。中國對外貿易中，合資企業和外資企業的出口佔中國出口的三分之一以上，合資企業和外資企業是中國對外貿易的主力軍。正是由於中國實行對外開放政策，吸引歐洲聯盟國家在中國投資設廠，才使得中國對外貿易特別是對歐洲聯盟的貿易額增加。中國對歐洲聯盟國家出口增長是中國對外開放政策產生的結果，中國對外貿易政策給歐洲聯盟國家提供了更多的機會，歐洲聯盟國家對此應該感到高興。

