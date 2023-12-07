新華時評：大人適度撒手孩子才能撒歡

中評社北京12月7日電／據新華社報導，近日，有關孩子課間十分鐘受約束的現象引發社會熱議。儘管教育部門指出，堅決糾正以“確保學生安全”為由而簡單限制學生必要的課間休息和活動的做法，但仍有部分學校和家長對此心存顧慮：“萬一受傷了怎麼辦？”



作為冰雪體育大省的黑龍江，給出了這樣的回答：牡丹江市朝鮮族小學連續40年澆建冰場為學生提供冬季戶外運動場地，收穫眾多網友點贊；哈爾濱市清濱小學自1976年澆下第一塊冰場至今，已為國家輸送了500多位速滑運動員，其中包括多位世界級冠軍，任子威這樣日後成為奧運冠軍的“好苗子”就是課間在冰場上被發現的。



在嚴寒季節的東北開展冰雪體育運動，孩子在大地摔摔打打，與同學磕磕碰碰，在所難免，但這一定是壞事嗎？這兩所小學的做法不是如何用好課間十分鐘的標準答案，卻很有參考價值。



我們看到，學校並未因噎廢食，把孩子圈在安全的溫室中“悉心呵護”，相反，他們堅定地在每年冬天如期為孩子們澆下冰場，讓一代一代的孩子們在課間享受自然、享受運動、享受快樂，在體育運動中強身健體、磨煉意志、鍛造品格，從而增強抵禦人生風浪的勇氣和能力——這正是體育“野蠻其體魄”的現實意義。



做到這一點，除了要有敢於讓孩子摔打摔打的“勇”，還要有善於給孩子拓展運動場地、創造運動機會的“謀”。為孩子創設什麼樣的體育活動場所，開展什麼樣的體育活動，需要的就是因地制宜。東北冬天漫長，冰雪運動氣氛濃厚，為孩子澆築冰場就是自然的選擇；南方水資源豐富、氣候炎熱，游泳池就是很好的運動場所；即使場地受限，在一小塊空地中鼓勵孩子跳繩、踢毽，也能產生良好的效果。



搭建合適的運動平台，開展適宜的運動項目，未必需要投入多少錢，關鍵是學校、老師、家長要善於預判風險、防範風險。大人適度撒手，孩子才能撒歡。為了規避風險而“一刀切”，限制甚至剝奪孩子課間奔跑的權利，看似是為孩子負責，實則是推卸責任。為了孩子的身心健康，學校和家長應進一步達成共識，給孩子創設更多課間活動運動的機會。學校多一分勇氣和擔當，家長多一分理解和支持，就會讓孩子多一分堅強和成長。同時也要教會孩子如何正確運動、如何保護自己，減少不必要的受傷。



把孩子們撒到操場上、田野上奔跑吧，孩子們有撒歡的權利，摔倒了自己爬起來，摔疼了哭兩聲也沒關係。大人們今天敢撒手，我們的國家明天才會收穫一茬又一茬身體健康、意志堅強的接班人。