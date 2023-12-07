港專與內地合作培養數字人才

中評社香港12月7日電／據大公報報導，“2023瘦西湖數字經濟論壇”於12月3日上午在揚州迎賓館舉行，港專學院代表團出席並在會上與揚州科創教育投資集團簽署合作共建數字人才培養方向研究生院項目。全國政協委員、港專學院校長陳卓禧表示，香港和內地在數字經濟的合作上大有可為，希望促進揚港兩地數字人才教育資源共享和學術交流，以提升數字人才職業教育適應性，為揚港兩地數字經濟的發展持續賦能。



論壇以“逐浪數據藍海，共創數字未來”為主題，海內外知名專家學者、數字經濟龍頭企業、政府部門等180多位代表參加，通過主題報告、成果發布、合作簽約等方式，介紹數字揚州建設成果，交流共享全球數字化發展實踐新動態。



陳卓禧在致辭中表示，內地各級政府和香港特區政府圍繞數字基建、跨境數據協作、企業數碼轉型、人才發展等出台多項政策，推動數字經濟發展和數字政府建設，香港和內地在數字經濟的合作大有可為。 陳卓禧希望通過與揚州在數字人才培養方面的合作，共同推動數字人才高質量教育體系建設，為揚港兩地數字經濟的發展持續賦能。



揚州市委常委、常務副市長陳鍇竑亦表示，大數據的跨區域互聯互通是大潮流、大趨勢，港、揚兩地開展大數據跨區域合作正當其時。他亦指出，港、揚兩地的數據互聯互通是推動兩地數字產業高質量發展的重要舉措，更是兩地深化“數字中國”建設戰略的關鍵一招。