香港海防博物館改建　明年辦港深抗戰展

中評社香港12月7日電／據大公報報導，行政長官施政報告提出，明年設立“香港抗戰及海防博物館”，由“香港海防博物館”改設而成，重點介紹抗戰歷史，提升民族自信和愛國精神。政府提交立法會的文件顯示，明年將與內地的抗戰博物館或文物部門合辦抗戰相關專題展覽，並將率先與深圳市文物局合作籌辦展覽，介紹港深兩地共同抗戰的事跡。



文化體育及旅遊局表示，政府十分重視紀念抗日戰爭的歷史，而現時香港海防博物館位處的鯉魚門地區，早於數百年前已在香港海防歷史上占有戰略地位。海防博物館在重建時已增加抗戰相關的展覽及內容，未來發展希望更清晰彰顯館內有關抗戰歷史的展覽，提升港人尤其是青少年對抗日歷史的認識，對抗日先烈致敬。



推出一系列公眾教育活動



海防博物館現有四個有關抗日戰爭歷史的展廳，內容涵蓋日本侵華、香港淪陷、東江縱隊港九獨立大隊的敵後活動和戰士們的貢獻、日本投降等中國抗日戰爭歷史。“歷代防務建置”展廳重點介紹從唐代到清代在香港的防務歷史；“不平等條約與香港割占”展覽則詳細闡述三條不平等條約的背景及英國強占香港的歷史。



為配合“香港抗戰及海防博物館”的設立，明年將推出一系列多元化的公眾教育活動，利用專題展覽廳定期舉辦與抗戰相關的專題展覽，並將率先與深圳市文物局合作籌辦展覽，以介紹港深兩地共同抗戰的事跡，提高市民大眾對抗戰歷史的認識及興趣，亦會向內地及海外旅客重點介紹該館。



為加強“香港抗戰及海防博物館”與中國海防歷史的關係，館方會陸續更新部分展覽或展廳內容，以加強介紹中國在香港及廣東一帶的海防工事，以及抗戰的歷史。



立法會民政及文體事務委員會主席鄭泳舜表示，政府把海防博物館改為“香港抗戰及海防博物館”，接納了民建聯的倡議。他期望當局簡介抗戰及海防館新展覽內容之餘，也可交代向市民及遊客的推廣計劃。