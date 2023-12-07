﻿香港浸會大學研中藥鈎藤治療認知障礙

中評社香港12月7日電／據大公報報導，阿茲海默症是一種常見的認知障礙症，目前香港有十多萬長者患有認知障礙症。香港浸會大學中醫藥學院於昨日公布，研發一種新型藥物傳送方式，將中藥鈎藤中用於治療阿茲海默症的活性成分，利用細胞外囊泡“外泌體”穿過血腦屏障運送至大腦內，結果顯示可令大腦內澱粉樣蛋白減少三成，恢復25%的認知和活動能力。試驗目前已完成細胞及動物實驗，未來計劃以注射方式為病人治療。



阿茲海默症的特徵是大腦沉積澱粉樣蛋白和磷酸tau蛋白，導致大腦認知功能下降，目前現有治療手段僅能延緩疾病發展、改善症狀，但並無根治方法。浸大過往研究發現，鈎藤的生物活性化合物“柯諾辛碱－B”，能有效治療阿茲海默症，但保護大腦免受血液中潛在有害物質影響的血腦屏障，會影響大腦吸收柯諾辛碱－B。



浸大中醫藥學院副院長（教與學）李敏教授介紹，團隊利用細胞釋放出來的細胞外囊泡“外泌體”作為運輸藥物的載體，將柯諾辛碱－B載入經改造的外泌體中，再注射至患有阿茲海默症的小鼠體內。



將展開臨床研究



結果顯示，載有柯諾辛碱－B的改造外泌體，可穿過血腦屏障，將柯諾辛碱－B傳遞至小鼠大腦內，從而令累積的澱粉樣蛋白減少三成；此外亦通過旋轉棒測試、莫里斯水迷宮測試等多項試驗，發現可恢復患有阿茲海默症小鼠25%的認知和活動能力。



李敏表示，團隊目前已經完成細胞及動物實驗，未來將展開慢性毒性研究及臨床研究；李敏認為未來還有漫長的過程，新藥成功研發並上市至少需要十年以上的時間。李敏續指，由於口服藥物容易在胃腸被消化代謝，因此未來將主要通過注射的方式給藥，並有計劃研發無痛注射方式。



李敏表示，本港正步入高齡化社會，相信患阿茲海默症的長者逐年增加，對藥物需求急切，希望該項研究最終能造福長者、神經退化的高風險人士，以及神經退化性疾病的患者。