範鴻齡籲醫管局員工踴躍投票

中評社香港12月7日電／據大公報報導，1210齊投票，全城總動員。政府各部門官員、立法會議員、公營機構繼續積極進行宣傳，鼓勵市民及公務員踴躍投票，選出心儀的區議員，共建美好社區。



醫管局主席範鴻齡昨日向醫管局員工發信，希望各位同事在星期日踴躍投票，支持區議會選舉。範鴻齡表示，區議會工作與全港市民福祉息息相關，專注處理社區各項大小事務，為民生政策提出寶貴意見。作為全港最大的公營醫療服務提供者，醫管局與區議會一直保持緊密合作，共同為公營醫療系統可持續發展而努力，為有需要的病人提供適切醫治及照顧，守護市民健康。



範鴻齡強調，每一票都是共建美好社區的重要力量。在過去一個多月，相信同事已經透過在醫院內懸掛的橫額和旗串、社交媒體和短片呼籲等，感受到濃烈的選舉氣氛。他呼籲各部門主管作出適當的安排，便利同事投票，讓大家可以直接參與這項有意義的公民活動。



司局長齊出動：用好手上一票



政務司副司長卓永興和財政司副司長黃偉綸、律政司副司長張國鈞拍了一條宣傳片，聯手呼籲市民在1210區選投票日，呼朋喚友出來投票，選出心水的候選人。他又提醒，區議會地方選區雖然每區都有2個議席，但選民只可以投票給一位候選人，在使用票站提供的印章作出選擇時，只能對一個候選人蓋上剔號，切記要“一剔過”。



公務員事務局局長楊何蓓茵昨日下午聯同常任秘書長梁卓文、3名副秘書長張馮泳萍、陳慧欣、劉思敏及一般職系處長陳信禧，到公務員事務局位於政總的4個辦公室樓層“洗樓”，派發區選單張，呼籲同事當天投票。她衷心感謝3萬多名來自不同決策局或部門的公務員同事，負責不同環節的選舉實務工作，確保區選能公平、公正、誠實及安全有序進行。

