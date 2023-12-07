在港巴人：香港很安全，好珍惜！

中評社香港12月7日電／據大公報報導，據報導，自10月7日巴以衝突至今，至少有16248名巴勒斯坦人在加沙遇害，當中8000名是兒童。世衛總幹事譚德塞指加沙地帶平均每10分鐘就有一名兒童死亡。由於缺乏食水及藥物，加沙地帶很可能爆發傳染病。聯合國特別報告指出，約190萬巴勒斯坦人流離失所，強調“必須停止針對平民的屠殺”。



一段段巴以衝突的新聞令人揪心，對居於香港、來自加沙的巴勒斯坦人穆罕默德（化名）來說，更是心如刀割。在加沙的巴人危在旦夕，他的近百名親朋好友至今杳無音信，擔心之餘亦令穆罕默德深深感受到，能與家人生活在安全的香港，十分幸福！＼大公報記者 李雅雯（文） 何嘉駿、張凱文（圖） 張凱文、許倬傑（視頻）



居港的穆罕默德Mohammad（化名）為避免身份曝光，透過寫信回復大公報記者的提問。他憶述以色列重啟對加沙新一輪空襲當天，新聞報導加沙逾200人死亡，電視新聞及網絡上的視頻中，是一具具兒童冰冷的屍體，滿身灰塵的幸存者在瓦礫中攬著家人屍體嚎哭；醫院內一具具血肉模糊的重傷者躺在擔架床上待救，或是奄奄一息的傷者被家人抱起在醫院內狂奔叫喊救命。



常盯著新聞片尋找親友



已經兩個多月沒有安眠的Mohammad，再次綳緊著神經，雙眼盯著網上每一條有關加沙的視頻或新聞影片，看清楚是不是家人或朋友。“我非常傷心，這種愛莫能助的感受，很難形容，即使我身在加沙亦難以做到什麼，戰爭是殘酷的！超過二萬人被殺，當中包括8000名兒童，我看到我的家鄉加沙被摧毀，我的心碎了。我認識的醫院、學校、清真寺、游樂場，全部變成瓦礫碎片！”



在香港工作的Mohammad透露，自己有30名親人在加沙，連同鄰居、朋友、舊同學、舊同事等接近100人，Mohammad表示這些陪伴著他一起成長、他所愛的人，由10月7日巴以爆發衝突至今兩個多月，他們全部失去聯絡，杳然無蹤，Mohammad每天只能靠上網及留意新聞片段尋找，哪怕瞬間攝入鏡頭的背影或小側臉，希望能尋找到認識的親友。



Mohammad現在與家人身處安全的香港，生命受到保障，但他寫給記者的書信中，一字一句都流露出痛苦，沒一天睡得好：“過去的七個星期，每六至七天就會有一個晚上我極度疲憊時，不知不覺在港鐵車廂、巴士或梳化上睡著……”

