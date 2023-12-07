港1.3萬選民登記使用“鄰近邊境投票站”

中評社香港12月7日電／據大公報報導，為方便在內地工作和生活的港人，履行公民責任，於今個星期日（10日）參與區議會選舉投票，政府採取特別安排，在上水港鐵站附近的兩所學校，設立鄰近邊境投票站，並接受合資格選民登記於當日使用投票站。選舉事務處昨日表示，至前日傍晚6時截止，共收到12976個登記。



鄰近邊境投票站投票安排於11月20日早上9時起接受登記，選舉事務處提醒，選民在提交登記申請後，該處會即時以短訊及電郵（如適用）形式向有關選民發出“登記結果通知書”，以確認他們獲成功登記在“鄰近邊境投票站”進行投票。選民在接獲“登記結果通知書”確認登記成功後，才可於鄰近邊境投票站投票。



選民可於“選民資料網上查閱系統”，查看最終獲編配的投票站資料。至於已登記選民若有任何行程改變，可聯絡選舉事務處（電話號碼：2891 1001）以作適當安排。



港澳協商選舉日出入境安排



入境事務處處長郭俊峯日前與澳門特別行政區治安警察局局長吳錦華，就2023年區議會一般選舉投票日的出入境安排舉行視像會議。雙方於會上達成共識，為確保投票日當天出入境人流暢順，兩地出入境管理部門將保持緊密聯繫，並會加快處理香港居民證件過期或遺失個案。同時，入境處亦會繼續執行並維持有效的出入境管制，以方便旅客訪港，並拒絕不受歡迎人物入境。



另外，郭俊峯於星期一到高鐵西九龍管制站視察並與各管制站指揮官進行視像會議，以瞭解各個管制站於投票日的準備工作。入境處會彈性調配人手，於投票日當天加開檢查櫃枱及通道以疏導人流及車流，務求方便身在內地、澳門及外地的選民回港投票。