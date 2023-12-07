趙少康籲婦女為兒女站出來　台海和平投侯康

國民黨2024副手候選人趙少康出席侯康配台中市婦女後援會成立大會致詞。（中評社 方敬為攝） 中評社台中12月7日電（記者 方敬為）中國國民黨副手候選人趙少康今天到台中出席侯康配婦女後援會成立大會造勢，提到藍營在中台灣執政的縣市長多數是女性，藍營女將撐起中台灣整片天，台中成立婦女後援會非常合適，他並喊話女性支持者要為母則強，為了兒女要捍衛台灣的未來，不要讓子孫上戰場，票投侯康、台海保安康，千萬不要讓民進黨執政繼續搞“台獨”，讓台灣陷入戰火之中。



趙少康7日下午出席侯康配台中市婦女後援會成立大會，與台中市國民黨“立委”候選人合體造勢，現場湧入超過500名支持者共襄盛舉，場面盛大。趙少康向後援會總會長、前“總統府國策顧問”蔡鈴蘭授予戰旗，並獲贈包子、粽子、菜頭等吉祥物，象徵“包高中”，眾人齊呼“國民黨勝利、侯康配凍蒜！”氣氛熱烈。



趙少康致詞表示，國民黨在中台灣有很多優秀的縣市首長，大部分是女性，包括台中市長盧秀燕、彰化縣長王惠美、南投縣長許淑華、雲林縣長張麗善等，可說是藍營女將撐起中台灣整片天，今天在台中舉辦婦女後援會相當合適，他也很感謝婦女朋友情義相挺。



趙少康強調，2024大選攸關台灣的興衰，正副“總統”這一票投給侯康也是投給自己、子孫及台灣的未來，民進黨騙大家台海不會戰爭，另一方面卻不放棄“台獨”主張，等於是自我矛盾，民進黨搞“台獨”，沒事就“草螟仔弄雞公”（閩南語諺語，形容挑釁），台海怎麼可能會和平？



趙少康說，各位女性同胞，平時溫柔婉約，但一旦家庭、子女的安全受到威脅，就會展現為母則強的氣魄，我們都不希望家中子弟有一天得被迫上戰場，他要重申，2024侯康若當選，台海一定和平，大家的子弟就不用上戰場。呼籲婦女朋友要勇敢站出來，為了兒女的將來，支持侯友宜與趙少康，台海就能保安康。



趙少康批評，民進黨8年做不好就應該下台，民進黨只要擁抱“台獨”，就是握有戰爭的引信。現在是台灣面臨的緊要關頭、重要挑戰，大家千萬要集中選票，拒絕民進黨繼續胡作非為，操弄兩岸敵意，支持國民黨，力促政黨輪替。