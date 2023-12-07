香港市民撐區選　大匯演門票火速派罄

中評社香港12月7日電／據大公報報導，為鼓勵市民在周日區議會選舉踴躍投票，政府將於本周六舉辦“區選繽紛日”，嘉年華、親子活動、流動遊戲攤位、無人機表演等活動應有盡有，多個博物館和展覽免費開放。重頭戲之一的西九文化區大型戶外音樂會“共建美好社區大匯演”，邀請逾百位藝人參與，4000張門票於昨日下午在20間民政咨詢中心免費派發，大受市民歡迎，即日派罄。



有市民在門票派發前一個多小時已到場排隊，有派發點在開始派發後10分鐘已派發完畢。有市民表示，一家人已安排今個周末行程，“晚上看表演，第二日早上就與家人去投票。”



12月10日星期日是區議會選舉投票日，合資格市民可到指定投票站為心水候選人投下神聖一票。現時街道上宣傳單張、橫額等隨處可見，區選氣氛不斷升溫。為進一步宣揚特區完善地區治理體系及重塑區議會對市民的切身好處，以及積極參與區議會選舉對共同建設美好社區的重要性，政府在本周六舉辦“區選繽紛日”，其中在西九文化區竹翠公園舉行的“共建美好社區大匯演”，於本周六晚七時至十時舉行，並在灣仔HarbourChill海濱﻿休閑站、沙田公園露天劇場設立匯演衛星場地，轉播西九大匯演的節目。



提前一個小時排隊輪候



民政事務總署的20間民政咨詢中心，昨日下午一時起免費派發西九大匯演的入場券，灣仔和沙田的民政咨詢中心並免費派發當區衛星場地的入場券，各約有300張門票。在灣仔的派發點，未到派發時間，已排起人龍，有市民提前一個小時到達。開始派發後不足10分鐘，西九現場門票已經派完，開派17分鐘後連灣仔衛星場地入場券也派罄。



有市民在中環取到門票後，轉來灣仔碰運氣，希望再取兩張入場券，與家人一起欣賞音樂會，但到來後發現已經派罄。有市民沒料到反應如此踴躍，到場後得悉已經派票完畢，慨嘆錯失機會。

