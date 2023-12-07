香港工展會下周六開鑼　延長開放時間

中評社香港12月7日電／據大公報報導，工展會將於下周六（16日）起一連24日於維多利亞公園舉辦，直至明年1月8日，此次將共設超過900個戶外攤位。主辦方廠商會會長史立德表示，工展會橫跨聖誕及新年的黃金檔期，其間延長開放1小時，他期望今屆工展會可以突破以往10億元的銷售額，人流保持在100萬人次。



今屆工展會設十大主題展區，包括“食品飲料區”、“糧油面食區”、“蔘茸海味湯料區”、“美容保健區”、“生活家居區”、“潮飲、潮食區”等。值得注意的是，本屆首次容許參展商出售酒類產品，“潮飲、潮食區”將首設酒精類飲品攤位，提供紅白酒、手工啤酒、日本威士忌和雞尾酒等。



為配合政府宣傳“夜繽紛”活動，工展會在聖誕節期間即12月23日至31日，將延長開放時間至晚上10時，最後一日至晚上8時，其餘日子為晚上9時。入場門票為8元，除最後一日外，每日晚上7時後允許市民免費入場。將與參展商合作推出三重購物優惠時段，各類數百項產品將以低至1元或1折發售。



有售賣無酒精果味香檳的參展商表示，10月的美酒佳肴巡禮可見，消費人流已恢復暢旺。工展會是老少咸宜的展銷會，希望售賣無酒精飲品，拓展各年齡層的顧客群，今年特別延長開放時間，相信有助酒精飲品銷情。



廠商會會長史立德表示，今年工展會規模、產品種類、節目和優惠，都比往年豐富，而且恢復場內飲食，並加入酒精飲品的新元素，希望吸引更多年輕消費群入場。工展會是港人的集體回憶，亦是每年盛事，今年展期較長，有信心吸引市民留港消費。