中評鏡頭：東莞台協 搭“橋”促融35年

中評青年東莞訪問團到訪東莞台協（中評社資料圖） 中評社北京12月7日電（記者 陸文煜）今年既是莞台融合發展35周年，也是東莞台商投資企業協會（下稱“東莞台協”）成立30周年。中評青年東莞訪問團一行11月30日來到東莞台商大廈訪問了東莞台協會會長陳宏欽並參觀了會史館，深入瞭解東莞台協30年來為台商牽線搭橋的服務歷程、推進莞台融合發展的工作成果以及未來打造共同產業、共同市場、共同家園的的美好願景。



東莞台協成立於1993年10月29日，創立宗旨為“團結、交流、服務、發展”，是大陸最大的台商協會。2010年12月，時任國務院台辦主任王毅在東莞台協17周年慶祝活動上，稱讚東莞台協為“天下第一台協”。



東莞是台商進入大陸時間最早、投資最密集、發展最成功的地區之一，東莞台協是兩岸最具凝聚力的台商協會之一。在幫助台商台企融入、扎根粵港澳大灣區過程中，東莞台協扮演著兩岸經貿文化交流橋梁的重要角色。東莞台協最具代表性的四張亮麗名片是：在台商子女教育方面，於2000年創立東莞台商子弟學校；在台商之家構建方面，於2013年東莞台商大廈正式落成使用；在兩岸醫療健保方面，於2014年東莞台心醫院開幕服務台胞，協助兩岸醫療發展合作，便利廣大台商在東莞就醫申領台灣健保給付；在拓展內銷市場方面，自2010年舉辦首屆台博會至今歷經14屆，2023年度第十四屆台博會與台商一起來融入大灣區活動聯合舉行圓滿收官。展會超過36.7萬人次通過線上、線下觀展，超5000名採購商進場採購，14屆台博會累計促成合作意向372.5億元，是歷屆中參與人數最多、規格最高、規模最大、展商最專、人氣最旺、成果最豐的一屆。



“明年9月5日將舉辦第十五屆台博會，我們誠摯邀請各省市台協會組織城市舘來參展，我們的目標是把東莞台博會打造成全國性台博會。”東莞台商協會副秘書長莊毅東向中評青年東莞訪問團介紹道，協會歷年來組織不計其數的公益捐款、助學、扶貧、救難等愛心關懷，台商同胞在東莞打拼的同時，不忘積極參與公益事業，回饋社會。東莞台協在2023年組織了“血脈緣 兩岸情”東莞台商台胞萬人獻血活動，據悉募捐血量多達2噸，獲得東莞社會的廣泛好評。



中評青年東莞訪問團一行參觀了位於台商大廈六樓的會史館，館內展現了東莞台商30年來薪火相傳的奮鬥足跡，多位兩岸知名人士到訪東莞台協留下的合影及墨寶吸引了訪問團的注目。其中，時任海協會會長汪道涵先生作為建議大陸成立台商協會最初發起人之一，曾於一九九四年贈與東莞台協單字“橋”，寓意著在東莞台協為廣大台商與東莞經濟社會發展脈動相連發揮著的橋重任。馬英九先生也在今年十月題下“服務台商 繁榮兩岸”八字，慶賀東莞台協成立三十周年。



據介紹，東莞台協市有33 個鎮街（園區）分會，下設婦女聯誼會、青年委員會，以及產業升級、海關咨詢、旅遊考察、公益事業等個功能委員會和“馬上辦”中心等，是祖國大陸規模最大、結構最完善、影響力最大的台商協會之一，為推動莞台交流交往、維護兩岸和平穩定發揮了積極作用，得到兩岸的認同和充分肯定。



中評青年東莞訪問團於11月28日至30日赴東莞參訪報導，行程包括拜訪東莞市台港澳局、市發改局，參觀東莞市台協、東莞理工學院粵台產業科技學院、東莞台商子弟學校、台心醫院、台商大廈、台達電子（東莞）有限公司、東莞徐記食品有限公司並採訪有關負責人，以及舉辦“東莞深化兩岸創新發展合作的實踐與機遇”座談會。



中評青年東莞訪問團由中評社的七位青年團員共同組成，訪問團團長為中評社助理總編輯兼採訪主任、中評智庫基金會董事長助理林艶，訪問團成員包括：中評社助理總編輯兼國際部主任郭至君、中評社編委兼研究部主任束沐、中評社新媒體主任高映竹、中評社港澳部副主任盧哲、中評社記者段曉魯、陸文煜。

