中評深度：吳育豪談兩岸產業合作

台達華南地區人資長吳育豪接受中評青年訪問團的專訪（中評社圖片） 中評社東莞12月8日電（記者 盧哲 段曉魯）中評青年東莞訪問團一行於11月29日下午在世界知名的電源管理及散熱解決方案廠商——台達電子（東莞）有限公司專訪了台達華南地區人資經理吳育豪，深入瞭解台達在大陸發展超過30年的故事。吳育豪向中評青年訪問團談及台達對研發創新的理念及研發現狀，也向團員們介紹了台達在東莞的發展情況、台達電子與高校和科研院所開展校企科研合作的有關情況，並深度解答了台達如何發揮兩岸優勢助力業務發展、積極融入粵港澳大灣區建設的計劃、新能源汽車業務的發展規劃、及綠色發展所帶來的機遇。



吳育豪介紹，台達一向重視創新，創新研發是公司核心。他介紹了台達自2000年來的多項高校合作計劃，強調投入重點是創新發展和人才培育。而今年開始，台達還將開展新計劃，預計跟12所電力電子重點高校成立聯合培養基地。在談到台達電子如何看待兩岸在產業鏈合作上的各自優勢時，吳育豪指出，兩岸各有各的優勢，台灣電子產業發展較早，具備較多相關技術與經驗，而大陸的優勢在於產業鏈、工業鏈的發展非常完整、高尖端人才充裕。吳育豪指出，兩岸是相輔相成的，可從各自的優勢、強項去做結合。



台達成立於1971年，總部位於台北，是世界IT產業500強之一，分公司及營業處遍及美國、日本、泰國、印度、歐洲等地，全球員工超8萬人。東莞廠區是台達目前歷史最為悠久的生產基地，至今已經成立了31年，主要負責電源、風扇與散熱解決方案兩大產品領域。

