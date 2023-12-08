《東莞方案》有哪些利好？黃慧紅答中評

東莞市台港澳事務局局長黃慧紅接受中評社記者專訪（中評社 陸文煜攝） 中評社香港12月8日電（記者 林艷）前不久，國務院批覆同意出台《東莞深化兩岸創新發展合作總體方案》，此方案也備受兩岸四地及海外關注。對此，東莞市台港澳事務局局長黃慧紅日前就下一步將會如何落實《東莞方案》有關內容回答了中評青年東莞訪問團的提問。



黃慧紅表示，《東莞方案》聚焦產業、市場、民生三大關鍵領域，研究部署了12項重點任務，在引導台胞台企攜手建設現代化產業體系、打造兩岸共同市場、共建兩岸交流合作美好家園等各方面為我們下來的工作提供了具體的思路和方向。作為國務院在廣東批覆的首個對台合作重大平台，下來我們會舉全省全市之力推動《東莞方案》的落地落實，必然會在深化兩岸各領域融合發展上開展一些新探索、推出一些新舉措，我們將致力為廣大台商台企提供更廣闊的發展舞台、為落實台胞同等待遇、幫助台胞安居樂業開展更全面的研究和探索，同時我們也熱切歡迎未來更多的台胞走進東莞、扎根東莞，與我們共同續寫兩岸一家親的血脈深情。



至於未來將會如何吸引更多台資企業落地東莞？黃慧紅表示，《東莞方案》在產業、科技、金融等領域提出了一系列深化莞台合作、支持台資企業發展的舉措，包括推動台資企業加快轉型升級、培育壯大戰略性新興產業、建設兩岸科技合作與交流基地、增強台資企業科技創新動力、拓展產業發展新空間、深化產業鏈供應鏈合作、支持拓展國內大市場、攜手擴大對外開放、加快建設兩岸交流合作平台、暢通人才就業創業渠道、營造安居樂業優良環境等等，這一系列工作任務是我們未來出台政策、開展工作的方向指南，下來各部門會在幫助台企降低融資成本、增強科技發展動力、拓展市場空間等各方面研究出台有關政策措施。在省舉辦的新聞發布會上，市長已經詳細介紹了我們的“六個一”抓手，包括廣泛傾聽企業訴求，出台一批務實管用的惠台政策；聚焦莞台優勢產業合作領域，規劃一個高水平莞台產業合作園區聚焦台企技術改造、研發創新、增資擴產等領域，謀劃組建一支規模約100億元的東莞兩岸創新發展基金，等等，必定會為台企在莞發展帶來重大利好。

