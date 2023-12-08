桃園一選區激戰　藍軍牛煦庭爭取年輕選民

國民黨桃園市第一選區“立委”候選人牛煦庭。（中評社 盧誠輝攝） 中評社桃園12月8日電（記者 盧誠輝）桃園市第一選區（蘆竹區、龜山區、桃園區汴洲里等13里）“立委”選舉被視為一級激戰區，面對爭取連任的民進黨“立委”鄭運鵬，中國國民黨桃園市“立委”候選人、市議員牛煦庭接受中評社訪問表示，桃園、龜山是他的本命區，較不擔心選情，但在蘆竹區他算是個新人，因此強攻蘆竹與年輕選票是他目前的選戰策略，他有把握能在明年讓桃園市第一選區綠地變藍天。



牛煦庭，英國倫敦政治經濟學院國際政治經濟學碩士，2016年加入國民黨，曾任國民黨桃園市黨部“國民學堂”執行秘書，2018年因不滿桃園市黨部背離“年輕化”目標與提名“加一”原則，拒絕參加黨內初選，轉以無黨籍身分參選桃園市第二選舉區（龜山區）議員選舉，並以第三高票當選。今年2月為參選“立委”重返國民黨，5月通過國民黨初選，宣布參選桃園市第一選區“立委”。



桃園市第一選區“立委”選舉目前包括國民黨桃園市議員牛煦庭、爭取連任的民進黨“立委”鄭運鵬與無黨籍候選人馬治薇。



若以2020年第十屆“立委”選舉為例，當時主要候選人包括國民黨候選人陳根德、民進黨“立委”鄭運鵬與台灣民眾黨候選人陳泓維，當時鄭運鵬以10萬多票（46.11%）打敗陳根德的9.7萬多票（43.05%）與陳泓維的2.1萬多票（9.66%），當時藍綠相差6948票（3.06%），但若加上白營選票，非綠聯盟共獲得近12萬票（52.71%），倒贏綠營1.5萬多票。



牛煦庭指出，5月他剛投入國民黨內“立委”初選的時候，民調落後鄭運鵬最多的時候高達19%，光是蘆竹區鄭的民調就是他的3倍，但經過半年的持續努力，蘆竹區的民調幾乎已和鄭打平，近期藍營的內參民調都顯示他已在桃園市第一選區小贏鄭運鵬，但雙方差距並不大，他希望能藉由自己的年輕優勢，繼續強攻蘆竹區與年輕選票，希望獲得更多選民的支持。

