政治公關元老吳春城析柯有27%需先站穩

民眾黨不分區立委候選人、前戰國策傳播集團董事長吳春城。（中評社 鄭羿菲攝） 中評社台北12月8日電（記者 鄭羿菲）台灣民眾黨2024候選人柯文哲近日多份民調都落居老三。台灣民眾黨不分區“立委”候選人、前戰國策傳播集團董事長吳春城接受中評社訪問表示，從選舉公關的角度來看，近期民調可信度有疑慮，甚至淪為目的性操作。他認為柯有27%的實力，但在藍白整合破局後，柯面臨震盪期，這段時間應該站穩陣腳，講好“自己會贏”的故事。



台灣政治公關元老吳春城分析，柯文哲自從2014年參選台北市長，選戰就存在一股約莫10%“看不見的力量”，即便民調也測不太出來，當年才催出泛綠地方選戰大贏14席的成績。10年前後，相同的環境都是民間“反執政黨”氛圍濃郁，但柯能否催出當年民眾的情緒，也是考驗，雖大選只剩下30多天，但要催動選民的時間還夠，大多數中間選民都在選前10天才關心選舉。



如何營造出柯文哲的選戰優勢？吳春城建議，推動“孫子兵法”促年輕人向長者說明柯的政策理念，也推動“壯世代”，讓長者理解柯去除社會歧視的政策，並在選戰最後關頭強打選戰廣告3支樁，說好“為什麼支持柯文哲”、“為什麼不投藍綠”、“化解投不下柯文哲”3件事，來為柯包裝。



吳春城為上海復旦大學管理學博士（2003），曾任上海交通大學管理學院客座教授、世新大學公關暨廣告系兼任副教授、台灣國際公共關係協會第四、五屆理事長、戰國策傳播集團董事長，現為壯世代教科文協會理事長。



戰國策成立於1994年，從政治公關起家，提供選舉策略打選戰，現在90%的案子都是商業。



從事公關事業20多年的吳春城接受中評社訪問表示，柯文哲還有約27%的實力，從選舉公關的角度來看，現在很多媒體發布的民調可信度都有疑慮，有些甚至是目的性的操作，不少媒體近期在民調開始做“看好度”，確實讓柯的支持者有一小部分跑去支持賴清德，因此可以看到賴在藍白整合後，支持度上升；而在藍白整合的過程中，很多偏藍支持者也因為情緒歸隊，這批人當初因為候選人特質，比較喜歡柯，但在藍白合破局後，因為情緒而支持國民黨。