中評關注：柯自稱內心深綠　藍綠誰能獲利？

賴清德下令基層民代要動起來輔選明年大選與“立委”。（取自 賴清德臉書） 中評社台北12月8日電（記者 黃筱筠）國民黨“侯康配”親自邀請前“立法院”王金平加入競選團隊，昔日挺鴻海創辦人郭台銘的地方大咖也都歸隊，藍軍地方組織、派系大團結。面對來勢洶洶藍軍“陸戰隊”，賴清德在民進黨中常會下令基層民代要動起來，這代表2024這場選戰，民進黨並非這麼好贏，看到泛藍團結，賴陣營再現危機感。



賴清德在中常會下令基層民代要“動起來”。一方面是因為縣市議員去年剛選舉完，還在養精蓄銳中，加上這次是“立委”選戰，又非議員自身的選戰，努力程度不會這麼“用力”。另外，2024是三足鼎立的選局，很多民進黨基層民代可能會認為，選戰有利賴清德，動員、輔選也不會這麼緊張。



黨內人士就說，賴清德有沒有下令動員，差別很大。一旦下令支持者就會監督縣市議員，必須要舉辦活動，凝聚支持者，一旦辦太少活動，民代還會被基層民眾指責。地方議員有支持者監督，不敢放鬆，畢竟這些支持者，縣市議員未來還是要靠他們爭取連任。



除了泛藍團結，台灣民眾黨候選人柯文哲日前提到自己內心是深綠，外交要走蔡英文路線，這些說法都試圖要討好綠營選民，但對深綠支持者效果不大，可能是訴求偏綠的年輕選民。因柯文哲在爭取台北市長連任時，就與民進黨撕破臉，綠營基層、基本教義派對柯已經不信任，不太可能因柯講兩句話，就轉向再度支持柯。



但柯文哲的談話會引起另外的效應，就是與藍軍保持距離，切割與藍軍的關係，讓淺藍支持柯的選民，可能回流國民黨。這會形成某種程度的棄保效應，讓藍軍更加壯大。對此狀況，民進黨當然會擔心，必須要更嚴謹面對明年大選。



賴清德日前到新竹苗栗等客家庄助選，為了抨擊兩岸重啟服務貿易協議，提到有關於現在便當一個大概要新台幣100元，如果重啟服貿便當可能會降價為80元削價競爭。這樣的說法某種程度算是賴失言，100元的便當跟80元的同樣便當，民眾會想買哪一個？尤其又是台灣比較鄉下的地方，民眾當然能省則省，當時出席造勢的支持者，就因免費便當搶成一團。



賴清德說法是替店家說話，站在資方這一邊，但到底是小吃店老闆多，還是民眾多？如果重啟服貿帶來是良性競爭，為什麼一定要阻擋，讓民眾被業者哄抬價格。賴清德下令基層民代動起來時，可能自己下鄉輔選，也要精準說話，避免自己把票流失了。