孫大千：侯康頂多34%藍白過度廝殺難棄保

國民黨前“立委”孫大千。（中評社 資料照） 中評社新北12月8日電（記者 楊騰凱）針對2024選情，中國國民黨前“立委”孫大千向中評社分析，國民黨侯康配近期民調走升，主要是將泛藍選民號召歸隊，但是天花板大概是34%，民進黨賴蕭配則有40%，中間的天險侯康難以跨越，除非爭取到支持台灣民眾黨柯文哲的中間、年輕選民，如果藍白過度廝殺，棄保就不會成功。



孫大千指出，2024“立法院”三黨不過半的機率很高，如果藍白照現在的模式下去，他最擔心國民黨不僅輸掉“總統”，連“立法院”也輸了，畢竟民眾黨不分區“立委”候選人黃國昌、黃珊珊等都和國民黨不對盤，如果民進黨釋出“內閣”席次招手，民眾黨大可與民進黨共組執政聯盟，屆時國民黨將一無所有。



孫大千為美國俄亥俄州立大學國際關係碩士、美國俄亥俄州立大學工業工程博士，曾任四屆“立法委員”、國民黨中央政策會副執行長，現為Digital Domain數字王國執行董事、中信金融管理學院金融管理研究所教授。



《美麗島電子報》7日公布最新民調，民進黨賴蕭配40.1%，國民黨侯康配31.6%，民眾黨柯盈配14.8%。如果國民黨希望2024勝選，是不是要“棄柯保侯”才有機會？



孫大千表示，這就是為什麼他先前一直力主藍白要整合，但當時很多人提出各種批評，認為國民黨可以獨自勝選，不整合也沒關係，就是因為有這一群人，導致到藍營支持者對柯文哲敵意越來越深，最後導致藍白合破局，破局之後事實證明我們當時是對的，就是國民黨不可能獨自靠基本盤獲勝，國民黨基本盤有天花板，就算趙少康加入，得到選票也不過是基本盤歸隊，這並不足以獲勝。



孫大千指出，現在大家又說國民黨如果要贏，必須拉攏中間選民，這也是我們當初力主藍白合的重點，2024要勝選，不可能失去20歲到40歲的選民支持，衹有藍白合才能真正把選票加起來，現在藍加白大概等於55%這個常數，現在是藍和白在分這55%，侯友宜現在的支持度還要增加是有點困難的，因為他幾乎已經把深藍選票號召歸隊了，就算前“立法院長”王金平成為後援會總會長，也是鞏固原本就有的藍軍。

