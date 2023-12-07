韓F15K迎來中期升級 接近F15EX水準

中評社香港12月7日電／波音公司宣布，將對韓國空軍的F-15K戰機，進行全面升級的計劃。主要是在座艙控制系統、雷達、航空電子、生存系統的升級，完成之後性能將接近F-15EX“鷹2式”的水準。





中時新聞網報導，防衛部落格(Defense Blog)報導，韓國是在2002年的“先進戰機專案”中，選擇了波音的F-15戰機，採購總數為40架，之後再增購21架，使得總數達到61架。



在服役初期，F-15K已是同時期最先進的F-15，包括APG-63V2雷達，就已是主動電子掃描陣列雷達。再加上選用奇異F110-GE-132發動機，推力較原本的普惠F100-PW-220發動機要大上15%。



如今，這批F-15K已服役20年，韓國空軍開始討論中期性能的升級工作。去年，在第148次國防採購計劃管理會議上，韓國軍方批准了“F-15K增強專案”，內容包括引進更先進的AN/APG-82雷達，加強駕駛艙顯示功能，以及新電子戰設備，“被動/主動警告和生存系統”(EPAWS)。總價約3.46兆韓元(約26億美元)。於2024~2034年執行。



波音公司官員預計，一旦F-15K的增強工作完成，該戰鬥機將擁有更遠的作戰航程，以及更高的戰場情報連絡能力，從而增強美韓聯合空中作戰的效率。



由於新的電子系統與舊機身可能有一些差距，因此韓國提議拆除和更換 F-15K 的前半部，包括駕駛艙和前機身，這將是頗大的工程。



至於機身後半部，因為平時維護已經足夠，就不包括在此次升級計劃中。



波音表示，F-15K 增強型計劃，將是韓國國防實力的重要提升，確保該戰機繼續掌握戰場主動權。