高師大孫祖玉教授個展　安城展覽中心展出

中評社高雄12月7日電/高雄師範大學美術學系教授孫祖玉博士彩墨個展—2023“花神曲賦”（Flora's Concerto），自即日起至12月31日於高雄市優質水平藝廊“安城會議展覽中心”展出。開放時間：週一至週五09:00—18:00時；週六、日10:00-- 16:00時。



畫家孫祖玉指出，畫展以圓形畫為形制，取自《莊子》“虛室生白，吉祥止止”之意，筆意體現“留白”，精神上則如君子光明的“虛白”之心，好事自然相連，特別在走過疫情的歲末。畫展同時也是畫家獻給母親陳美珠女士82歲的生日禮物，同藝齊樂。



“花神曲賦”是繼2020“盛夏芙蘿拉”個展，再次與花的形神相遇，也是畫家紀念父親自小嚴格教導每日練字習畫的想念。此檔帶領觀者感受花神化身種種優美的詩學意象：感受微風輕梢篩落的光、立秋閃爍果實、和煦冬日、柔軟香氣小花草地...顧盼間，意境猶在，萬物得於歲末秋毫間，俯拾自然給予人間的至美之惠。



高師大校長王政彥表示，孫教授原在國際處接任組長至今年8月1日起，接任原民學士班與創產碩士班的兩班主任，兼任行政又創作不斷，非常令人佩服，是高師大的福氣與榮耀。孫教授畫作風格有歐風和中國風，以及高師大在12月到2月之間會開的風鈴木，花畫得非常傳神，花瓣栩栩如生，可以慢慢品味。



此外，黃冬富教授點評作品不重彩，反其道而行表現淡墨淡而具張力；謝省民院長肯定其創作質量均佳；藝術先進許一男老師表示作品豐富主題多元；藝術先進羅培寧教授表示畫風雅致且層次豐富；豫劇天后王海玲表示畫風宜古宜今，怡然自得。此展蒞賞貴賓不斷，亦不乏眾多優秀藝術新銳，粉專將同步欣賞個展作品與論述。

