美表態促凍獨？郭正亮：民進黨慌了

郭正亮。（中評社 資料照） 中評社台北12月8日電／美國兩岸問題專家葛來儀等三位重量級學者日前呼籲，民進黨2024候選人賴清德若當選，應考慮“凍結“台獨黨綱”，前民進黨主席卓榮泰則說，放棄武統台灣才是全世界最關心的事情。前“立委”郭正亮7日在網路節目指出，該文真正標題是《什麼才是嚇阻中國有效的根源》，葛來儀強調兩個重點，一是可靠的威脅，即備戰；二是民進黨必須提出“再保證”，不能光用嘴巴吹和平，要付諸行動，就是凍結“台獨黨綱”，所以民進黨看到此文就慌了。



根據《中時新聞網》報導，“卓榮泰也是故意這樣講的啦，他難道不知道嗎？民進黨看到這篇文章多慌啊！美國第一次這麼嚴肅地認為你明年如果當選，會出事的！我必須介入做危機管理。”郭正亮7日在網路節目《亮劍台灣》強調，所以他提出了整個行動建議跟方案，他確實提出了凍結“台獨黨綱”作為建議，媒體跟國民黨都沒有斷章取義。



真的是這樣！國民黨事實上還沒有提到另外一個，他們還建議你：要維持和平統一的空間！郭正亮指出，所以他真正的標題是：《什麼才是嚇阻中國有效的根源》，葛來儀就說，什麼是有效的嚇阻？第一，你要備戰，所以你必須要繼續買美國的武器，“可是這樣是不夠的！”



郭正亮表示，葛來儀的重點是說，還有另外一個，就是你必須對中國提出“再保證”，所以她講的“deterrence”（威懾）有兩個要素，一個叫作“credible threat”，可靠的威脅，就是你的備戰水平要提高；第二個就是“credible reassurance（放心）”，你必須提出再保證。



郭正亮直言，事實上她對民進黨不滿意的，就是這一塊，就是你民進黨的論述裡面，完全沒有“再保證”這一塊！你民進黨只會在那邊吹，說我和平、我不會亂來、我把兩岸穩定當成最高的目標，“這個叫作廢話，因為美國人要的是行動保證！”你如何維持兩岸和平？那美國人就說：你該做哪些事！你做的根本就是搞錯重點，你衹有嘴巴吹，說你主張和平；可是你目前正在做的每一件事情，都會導致台海走向衝突跟戰爭！