傳美擬售台增程飛彈　郭正亮：這是保護費！

郭正亮。（截自“亮劍台灣”YouTube直播畫面) 中評社台北12月8日電／大陸敦促美方應停止武裝台灣，支持中國和平統一。前“立委”郭正亮指出，最近傳出美國要賣給台灣新台幣172億元的飛彈，而且可能是增程飛彈，這樣中美關係一定軒然大波，因為可以“直接射到大陸”。可是美方有加一但書指出，可能要到2032年才交貨，郭正亮質疑這根本是在收“保護費”！台灣成了冤大頭！



郭正亮7日在《亮劍台灣》節目表示，大陸態度有兩點，第一就是美國不要武裝台灣！因為美國增加了台灣的備戰水平，就會認為更能夠搞“台獨”，這是第一個邏輯。第二個邏輯就是釜底抽薪，就是跟美國講，支持和平統一，這就是釜底抽薪，就是讓台灣的“台獨”直接斷念！



根據《中時新聞網》報導，郭正亮提到，可是美國回去評估了這兩點，他現在都做不到，比方說美國防部發言人奧斯汀就立刻出來講話了，表示會依照《台灣關係法》繼續賣台灣武器。而且最近還傳出，美國要賣給台灣172億台幣的飛彈，而且可能是增程飛彈！



郭正亮認為，這件事情如果真的，中美關係一定軒然大波！因為增程飛彈大概就可以射到大陸了！



郭正亮也表示，美國又加了一個但書，說這可能要2032年才能交件。這也讓郭正亮質疑，此舉是只想跟台灣收保護費？郭正亮直言，美國現在很有可能在搞一件事，就是不斷軍售給台灣，然後都一直不交，然後又一直收錢，那台灣不是變成了冤大頭嗎？